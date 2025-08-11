Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”

Europarlamentarul Gabriela Firea și fost primar al Capitalei a declarat la finalul ședinței PSD de luni că nu exclude varianta de a candida la alegerile pentru primăria generală.

Întrebată de jurnaliști dacă ia în calcul să-și înscrie candidatura, Firea a răspuns că: „Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”.

În ceea ce privește susținerea partidului, europarlamentarul PSD a spus că: „Discutăm în următoarea ședință, așa am stabilit acum”.