Prima pagină » Știri » Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei

Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei

Cristina Corpaci
18 oct. 2025, 13:57, Știri
Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei
Galerie Foto 8

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, tema discuțiilor constituind-o viitorul buget al UE. Tot sâmbătă, președintele interimar al PSD a avut un schimb de ideicu premierul Spaniei, Pedro Sanchez, dar și cu ministrul de Finanțe al Germaniei.

”O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetățenilor – sprijinind locurile de muncă, fermierii, educația, sănătatea și dezvoltarea locală, nu birocrația”, a scris sâmbătă președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe rețeaua X.

Sorin Grindeanu a avut și o întâlnire cu premierul Spaniei.

„Schimb inspirat de replici cu Pedro Sanchez, construind o social-democrație europeană mai puternică. Împreună, PSOE și PSD susțin investițiile, echitatea și solidaritatea – o Europă care lucrează pentru oameni”, a notat șeful interimar al PSD.

Schimb de idei și cu ministrul de Finanțe al Germaniei.

„O întâlnire foarte bună cu  Lars Klingbeil, vicecancelar și ministru de finanțe al Germaniei. Avem un obiectiv comun: reguli fiscale care să susțină creșterea și investițiile – nu austeritatea”, scrie Grindeanu.

Mesajul lui Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD a transmis într-un mesaj pe Facebook că: „Europa se dezvoltă cu investiții, nu cu austeritate! De aceea, noul buget european trebuie să aducă beneficii în primul rând cetățenilor! Aceasta este poziția susținută de Partidului Social Democrat în cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni”.
„Viitorul Uniunii trebuie să se bazeze pe coeziune, solidaritate și oportunități egale pentru toți europenii, nu pe decalaje între Est și Vest. România este un partener responsabil, cu o economie solidă și are capacitatea să contribuie la o Europă socială și competitivă. În acest context Partidul Socialiștilor Europeni trebuie să redevină principalul motor al echității, solidarității și investițiilor publice în Uniunea Europeană! Astfel, alege calea politicilor de centru-stânga, în cadrul familiei socialiste europene. Suntem pentru progresul economic, nu pentru progresismul ideologic”, mai spune Grindeanu.
Șeful interimar al social democraților a precizat că acestea sunt doar câteva dintre temele abordate în cadrul discuției cu António Costa, președintele Consiliului European, întrevedere care s-a concentrat și pe prioritățile noului buget al Uniunii Europene care trebuie să țină cont în primul rând de realitățile de care se lovesc cetățenii și nu să se bazeze doar pe cifrele seci din documentele oficiale.
„Am transmis aceste mesaje inclusiv cu ocazia întâlnirilor bilaterale pe care le-am avut în marja Congresului PES de la Amsterdam. Am avut discuții aplicate cu Stefan Löfven, Președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Iratxe García Pérez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, cu Pedro Sánchez, prim-ministrul spaniol și președinte al PSOE, Lars Klingbeil, vicecancelar al Germaniei și ministru federal de finanțe din partea SPD”, a mai menționat Grindeanu.

Sorin Grindeanu participă, în perioada 16 – 18 octombrie, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din întreaga Europă.

sursa foto: Facebook/SorinGrindeanu

Citește și

ACTUALITATE Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
13:35
Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
GALERIE FOTO Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
13:13
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
ACTUALITATE Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem” sau „Mafia gospodinelor”
12:14
Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem” sau „Mafia gospodinelor”
APĂRARE Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război”
21:44
Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război”
REACȚIE Ministrul Energiei: „Cei responsabili, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”
21:19
Ministrul Energiei: „Cei responsabili, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”
REACȚIE Nicușor Dan, MESAJ cu întârziere: Tragedia putea fi evitată. Cer verificarea tuturor instalațiilor/ Bolojan nu a reușit să ajungă la fața locului
20:34
Nicușor Dan, MESAJ cu întârziere: Tragedia putea fi evitată. Cer verificarea tuturor instalațiilor/ Bolojan nu a reușit să ajungă la fața locului
Mediafax
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Mediafax
Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Salina Praid! Concluziile specialiștilor
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
Cancan.ro
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă!
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Opere de artă și gastronomie la Luvru. Cum mutarea Mona Lisei dezvăluie o călătorie culinară ascunsă
ANALIZĂ Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
14:00
Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
VIDEO EXCLUSIV IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
13:46
IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
ACTUALITATE Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
13:36
Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
ACTUALITATE Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
13:33
Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
EXTERNE Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
13:22
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
EXTERNE Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
13:10
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari