Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, tema discuțiilor constituind-o viitorul buget al UE. Tot sâmbătă, președintele interimar al PSD a avut un schimb de ideicu premierul Spaniei, Pedro Sanchez, dar și cu ministrul de Finanțe al Germaniei.

”O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetățenilor – sprijinind locurile de muncă, fermierii, educația, sănătatea și dezvoltarea locală, nu birocrația”, a scris sâmbătă președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe rețeaua X.

Sorin Grindeanu a avut și o întâlnire cu premierul Spaniei.

„Schimb inspirat de replici cu Pedro Sanchez, construind o social-democrație europeană mai puternică. Împreună, PSOE și PSD susțin investițiile, echitatea și solidaritatea – o Europă care lucrează pentru oameni”, a notat șeful interimar al PSD.

Schimb de idei și cu ministrul de Finanțe al Germaniei.

„O întâlnire foarte bună cu Lars Klingbeil, vicecancelar și ministru de finanțe al Germaniei. Avem un obiectiv comun: reguli fiscale care să susțină creșterea și investițiile – nu austeritatea”, scrie Grindeanu.

Mesajul lui Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD a transmis într-un mesaj pe Facebook că: „Europa se dezvoltă cu investiții, nu cu austeritate! De aceea, noul buget european trebuie să aducă beneficii în primul rând cetățenilor! Aceasta este poziția susținută de Partidului Social Democrat în cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni”.

„Viitorul Uniunii trebuie să se bazeze pe coeziune, solidaritate și oportunități egale pentru toți europenii, nu pe decalaje între Est și Vest. România este un partener responsabil, cu o economie solidă și are capacitatea să contribuie la o Europă socială și competitivă. În acest context Partidul Socialiștilor Europeni trebuie să redevină principalul motor al echității, solidarității și investițiilor publice în Uniunea Europeană! Astfel, alege calea politicilor de centru-stânga, în cadrul familiei socialiste europene. Suntem pentru progresul economic, nu pentru progresismul ideologic”, mai spune Grindeanu.

Șeful interimar al social democraților a precizat că acestea sunt doar câteva dintre temele abordate în cadrul discuției cu António Costa, președintele Consiliului European, întrevedere care s-a concentrat și pe prioritățile noului buget al Uniunii Europene care trebuie să țină cont în primul rând de realitățile de care se lovesc cetățenii și nu să se bazeze doar pe cifrele seci din documentele oficiale.

„Am transmis aceste mesaje inclusiv cu ocazia întâlnirilor bilaterale pe care le-am avut în marja Congresului PES de la Amsterdam. Am avut discuții aplicate cu Stefan Löfven, Președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Iratxe García Pérez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European, cu Pedro Sánchez, prim-ministrul spaniol și președinte al PSOE, Lars Klingbeil, vicecancelar al Germaniei și ministru federal de finanțe din partea SPD”, a mai menționat Grindeanu.

Sorin Grindeanu participă, în perioada 16 – 18 octombrie, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din întreaga Europă.

