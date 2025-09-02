Ilie Bolojan, CHEMAT la audieri în Parlament pentru a da explicații pentru măsurile de austeritate

Premierul Ilie Bolojan urmează să fie chemat la audieri în Senat pentru a da explicații cu privire la pachetul de măsuri de austeritate, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, fără consultări publice sau dezbateri parlamentare, potrivit unor surse parlamentare, consultate de GÂNDUL.
Decizia a fost luată marți în cadrul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, unde membrii au votat o sesizare inițiată de senatorul AUR Ciprian Titi Stoica.
Premierul Bolojan ar urma astfel să dea explicații pentru măsurile de austeritate.
George Simion a anunțat încă de luni că va depune cinci moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
„Decizia guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor”, anunță partidul AUR, într-un comunicat de presă.