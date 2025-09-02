Ilie Bolojan recunoaște că s-au strecurat greșeli în pachetul 2. „A trebuit în următoare ședință de Guvern să corectăm”

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut, la Digi 24, că s-au mai strecurat și erori atunci când au fost scrise noile proiecte incluse în pachetul 2 de reformă. Șeful Executivului a povestit că a fost nevoie de o nouă ședință de guvern pentru a corecta noile tarife privind rovinieta.

„Atunci când vii și faci multe lucruri într-un timp scurt, cu o presiune financiară și de timp este foarte greu să le faci pe toate perfect. Pentru că ori cineva încearcă să-ți bage pe sub nas un proiect, poate o anumită propunere care nu este în regulă”, a explicat Bolojan la Digi24.

Șeful Executivului a dat un exemplu concret și anume că: „săptămâna trecută am stabilit niște tarife și dacă cumpărai un abonament pentru un an de zile, era mai scump decât dacă îl cumpărai lunar. A fost o situație la o companie de drumuri și premeditat sau din greșeală au făcut aceste lucruri greșit și a trebuit în următoare ședință să corectăm”, a spus Bolojan.