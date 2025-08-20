Începutul anului școlar pe 8 septembrie, sub semnul întrebării. Un nou mesaj transmis de ministrul Educației către profesori

Ministrul Educației nu reușește să ajungă la un acord cu dascălii care sunt în stradă de mai bine de două săptămâni. Norma didactică va crește cu două ore, susține în continuare Daniel David, într-o intervenție la B1 TV.

Schimbările din sistemul de învățământ nu sunt deloc pe placul profesorilor, care spun că vor boicota începerea anului școlar, programat la data de 8 septembrie.

Întrebat într-o intervenție la B1 TV dacă elevii vor merge la școală așa cum era prevăzut în structura noului an școlar, ministrul nu are un răspuns, însă le transmite colegilor săi, profesori, să colaboreze în această perioadă de austeritate.