Prima pagină » Știri » Începutul anului școlar pe 8 septembrie, sub semnul întrebării. Un nou mesaj transmis de ministrul Educației către profesori

Cristina Corpaci
20 aug. 2025, 22:57, Știri
FOTO: Alexandra Pandrea, Gândul

Ministrul Educației nu reușește să ajungă la un acord cu dascălii care sunt în stradă de mai bine de două săptămâni. Norma didactică va crește cu două ore, susține în continuare Daniel David, într-o intervenție la B1 TV.

Schimbările din sistemul de învățământ nu sunt deloc pe placul profesorilor, care spun că vor boicota începerea anului școlar, programat la data de 8 septembrie.

Întrebat într-o intervenție la B1 TV dacă elevii vor merge la școală așa cum era prevăzut în structura noului an școlar, ministrul nu are un răspuns, însă le transmite colegilor săi, profesori, să colaboreze în această perioadă de austeritate.

“Foarte greu să vă spun, sincer și direct spus, dar mesajul meu a fost pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc. Vă dați seama că n-aș fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerității și cel care trebuie să le implementez. Hai să începem școala, hai să construim pe această supărare niște proiecții raționale pe termen mediu și lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute și când măsurile fiscal-bugetare își vor arăta efectele și ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”, a spus Daniel David.

