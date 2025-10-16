Prima pagină » Știri » Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!”

16 oct. 2025, 22:04, Știri
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a autodenunţat ironic, într-o postare pe Facebook, că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie.

După ce liderul UDMR a aflat de declarația șefului ANAF care anunța că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”, a recunoscut: „Am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăția noastră”.
Kelemen Hunor a recunoscut că fost tentat să o comită chiar și mai rău. Era să facă și palincă!
„Aș fi făcut și pălincă, dar prunele nu au fost suficiente. Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confiște „probele”? Șase borcane de gem – șase lovituri ascunse la buget”, a mai continuat Kelemen Hunor.
Liderul ANAF a mai continuat cu o întrebare la adresa lui Adrian Nica: „Serios acum: președintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei? Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii. pe etichetă am putea să scriem: „Produs cu risc fiscal – consumul se recomandă sub supravegherea autorităților.”
La finalul postării, Kelemen Hunor i-a transmis indirect șefului ANAF: „Ce-ar fi dacă i-ar urmări pe marii evazioniști, nu pe bunicile care fac conserve?”

La rândul său, și Marius Budăi spune că „șeful ANAF a căzut într-un ridicol absolut când a arătat cu degetul la bunicuțele care fac gem acasă pentru neîncasările din TVA!”.

Într-o postare pe facebook, de joi, social-democratul îi bate obrazul lui Nica din cauză că se ia de gospodinele României că aduc prejudiciu la bugetul de stat atunci când pun gogonele la murat sau fac dulceață de casă.

