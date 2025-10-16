Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!”

POLITICĂ Primarul Korodi Attila le-a interzis crescătorilor de animale să mai folosească câini ciobănești la paza turmelor și cirezilor
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a autodenunţat ironic, într-o postare pe Facebook, că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie.
„Aș fi făcut și pălincă, dar prunele nu au fost suficiente. Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confiște „probele”? Șase borcane de gem – șase lovituri ascunse la buget”, a mai continuat Kelemen Hunor.
La rândul său, și Marius Budăi spune că „șeful ANAF a căzut într-un ridicol absolut când a arătat cu degetul la bunicuțele care fac gem acasă pentru neîncasările din TVA!”.
Într-o postare pe facebook, de joi, social-democratul îi bate obrazul lui Nica din cauză că se ia de gospodinele României că aduc prejudiciu la bugetul de stat atunci când pun gogonele la murat sau fac dulceață de casă.