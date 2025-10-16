Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica

Niciodată nu s-ar fi gândit bunicile noastre că lovesc în gapul de TVA al României, atunci când culeg fructele și fac gem în tuciul din curtea casei. Comisia Europeană a stabilit că orice produs de acest fel nefiscalizat adâncește gaura din bugetul statului.

Declarația a fost făcută de către șeful ANAF, Adrian Nica, la Antena 3 CNN, în urma discuțiilor pe care reprezentanții români le-au avut cu membrii Comisiei Europene.

Potrivit acestuia, vecinii noștri bulgari au cerut asistență de specialitate de la CE în ceea ce privește încasarea de TVA. La români, însă, rămâne problema autoconsumului, spune șeful ANAF.

„Când vorbim de gap-ul de TVA, în mod special, asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană. Este de notorietate discuția apărută în spațiul public, de producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări atunci când vorbim de autocosum. Și, ca să dau câteva exemple clare încă în acest moment, modul în care tratăm gemul pe care îl face-n casă bunica. Deci gemul făcut din grădina din spate e calculat la gapul de TVA în România, da. Este calculat astăzi la gapul de TVA. Asta ne-a evaluat comisia.”

