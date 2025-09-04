La 100 de zile de la preluarea mandatului, Nicușor Dan nu are un nume pentru șefia SRI: „Când o să fie un consens o să-l anunțăm”

Președintele Nicușor Dan a declarat, la 100 de zile de la preluarea mandatului, că România are nevoie de stabilitate și că numirile la șefia serviciilor de informații vor fi făcute doar după ce va fi consens între toate instituțiile implicate în proces.

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu este oportun să existe conflicte între Parlament și Președinție pe această temă.

„România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situația în care să facem un joc din asta. Eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine, deci asta în mod cert nu se va întâmpla. Și atunci discuțiile astea se desfășoară în cadrul restrâns departea de presă și când o să fie un consens o să-l anunțăm”, a declarat președintele, la Antena 1.

Discuțiile se desfășoară fără complicații, nefiind tensiuni între părțile implicate în proces.