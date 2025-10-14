Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat la Hotnews, cu privire la actuala coaliție, că e complicat să se formeze o altă formulă de guvernare.

Orban a răspuns cu privire la actuala coaliție de guvernare că „dacă ne uităm la aritmetica parlamentară vom constata că e foarte dificil să fie o altă majoritate”.

„Formațiunile democratice care respectă orientarea euroatlantică și care nu fac un joc în favoarea Rusiei astea sunt. E complicat să se formeze o altă formulă de guvernare”, spune Orban la interviul Hotnews Live.

Fostul lider liberal a mai menționat că au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu-mi doresc și cred că nivelul de înțelegere al liderilor politici îi duce să înțeleagă că nu este altă soluție. Dacă nu continuăm cu acest deficit nesustenabil putem ajungem într-o situație în care nu putem finanța acest deficit”.

Consilierul prezidențial a mai precizat că neînțelegerile din cadrul coaliției sunt datorate unor cumul de factori.