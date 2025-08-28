Ministrul Dezvoltării spune că este gata documentul care lasă șoferii fără permis dacă nu își plătesc amenzile

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că a colaborat cu Ministerul de Interne pentru implementarea măsurii prin care șoferii care nu plătesc amenzile în 90 de zile rămân fără permis de conducere.

Cseke Attila a răspuns, la Digi 24, că soluția constă în consultări intensive cu instituția parteneră, scrie Mediafax.

Ministrul a explicat că au avut consultări „aproape zilnice” cu Ministerul de Interne pentru elaborarea textului care va fi propus pentru aprobare.

Referitor la modul de funcționare, a precizat că Ministerul Dezvoltării a propus textul inițial, iar cei de la Ministerul de Interne „au îmbunătățit textul cu mecanismele proprii” ale instituției lor.