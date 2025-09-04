Ministrul Educației: Nu dispar profesorii care NU sunt titulari. O să fie mulți suplinitori în sistem

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, joi seara, la Digi24, că toți titularii au reușit să-și acopere cele două ore suplimentare, astfel că nimeni nu este dat afară din sistem și nu sunt reduse salariile profesorilor.

„În acest moment să știți că toți titularii au putut să obțină cele două ore, deci nimeni nu este dat afară din sistem, nimeni nu-și reduce salariul. Ca să vorbim cinstit, 98,6% dintre ei au reușit să își completeze cele două ore, rămânând în exact aceleași unități școlare în care au fost înainte. Este drept 1,4% deci în acest procent, ei trebuie să meargă în mai multe unități școlare față de câte erau înainte, dar și aici am încercat să controlez și să ajut acest proces, în sensul că dacă deja erai în trei sau patru unități școlare, nu mergi în mai multe. Căutăm formula să rămâi doar în cele trei sau patru”, a precizat ministrul.

Întrebat despre profesorii suplinitori, ministrul spune că vor exista într-un număr mare și că vor fi plătiți, cu ora ca până acum.