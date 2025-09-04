Prima pagină » Știri » Ministrul Educației: Nu dispar profesorii care NU sunt titulari. O să fie mulți suplinitori în sistem

Ministrul Educației: Nu dispar profesorii care NU sunt titulari. O să fie mulți suplinitori în sistem

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, joi seara, la Digi24, că toți titularii au reușit să-și acopere cele două ore suplimentare, astfel că nimeni nu este dat afară din sistem și nu sunt reduse salariile profesorilor.

„În acest moment să știți că toți titularii au putut să obțină cele două ore, deci nimeni nu este dat afară din sistem, nimeni nu-și reduce salariul. Ca să vorbim cinstit, 98,6% dintre ei au reușit să își completeze cele două ore, rămânând în exact aceleași unități școlare în care au fost înainte. Este drept 1,4% deci în acest procent, ei trebuie să meargă în mai multe unități școlare față de câte erau înainte, dar și aici am încercat să controlez și să ajut acest proces, în sensul că dacă deja erai în trei sau patru unități școlare, nu mergi în mai multe. Căutăm formula să rămâi doar în cele trei sau patru”, a precizat ministrul.

Întrebat despre profesorii suplinitori, ministrul spune că vor exista într-un număr mare și că vor fi plătiți, cu ora ca până acum.

„Eu când vorbeam de cele 30.000 de norme pe care l-am avut anul trecut la plata cu ora, erau norme socotite după ce aveam normele titularilor și suplinitorilor. Deci, altfel spus, o să avem rezultatele finale probabil într-o săptămână, două, că încă se mai fac concursuri. Vor fi foarte mulți suplinitori în sistem, ceea ce este un lucru bun. Suplinitor înseamnă că ai un contract pe perioadă determinat, adesea pe un an de zile. Suplinitorii sunt importanți și încă de obicei sunt oameni tineri care vin în sistem. Mai provoacă, ca să spun așa, vechile paradigme. Vom avea un număr foarte mare de suplinitori”, a spus Daniel David.

