Ministrul Energiei anunță că va prezenta în CSAT un document strategic/ Ivan: Statul să fie activ, nu să se plângă de vremea de afară

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3CNN, că pregătește un document strategic care va fi depus în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a prezenta situația energetică a României și soluțiile pentru ieșirea din criză.

”Am decis, am avut discuţii cu cei mai importanţi oameni din statul român pe această temă, am prezentat-o şi în guvern şi urmează să o prezint prin documente asumate, iar în momentul de faţă, pregătesc pentru a depune în cel mai scurt timp un document strategic în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care să arate, din punct de vedere operaţional, cum a ajuns România aici, dar mai ales cum poate să depăşească acest moment”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan spune că e timpul ca statul să joace un rol activ, nu reactiv și că trebuie eliminată birocrația.

”Acest instrument are mai multe componente, odată legislativ, să scurtăm tot ce înseamnă birocrație excesivă și să fie lucrurile foarte clare, din start. Un rol mai puternic al statului, pentru că astăzi statul român are atât companiile care produc energie electrică, are participaţie majoritară şi la companiile care transportă energie electrică, o distribuie sau o furnizează către clientul casnic, şi aici cred foarte mult că statul trebuie să joace rolul activ, nu doar reactiv, să se plângă că piața, vremea de afară ne încurcă foarte mult”, a menționat ministrul Energiei.