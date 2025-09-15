Nicușor Dan, detalii despre drona care a survolat spațiul aerian românesc: “Știm foarte bine că era rusească”. De ce nu au doborat-o F-urile

„Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc.”, a spus Nicușor Dan despre drona căzută, zilele trecute, pe teritoriul României.

Cât despre tipul dronei, dacă era de spionaj sau nu, Nicușor Dan a spus că: „Nu pot să spun asta, până nu pui mâna pe ea nu poți să știi”.

Întrebat la Antena 3 CNN, dacă trebuia să fie doborâtă, Nicușor Dan: „Aici e tot timpul o discuție. A existat această dezbatere: după legea pe care, dacă vorbim, a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru asta. Trebuie să fie comandantul de pază al zonei respective. E o decizie care se ia de la caz la caz, pentru că poți provoca pagube colaterale când tragi după ea”.

Era drona înarmată?