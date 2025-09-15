Nicușor Dan, detalii despre drona care a survolat spațiul aerian românesc: “Știm foarte bine că era rusească”. De ce nu au doborat-o F-urile

„Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc.”, a spus Nicușor Dan despre drona căzută, zilele trecute, pe teritoriul României.
Cât despre tipul dronei, dacă era de spionaj sau nu, Nicușor Dan a spus că: „Nu pot să spun asta, până nu pui mâna pe ea nu poți să știi”.
Întrebat la Antena 3 CNN, dacă trebuia să fie doborâtă, Nicușor Dan: „Aici e tot timpul o discuție. A existat această dezbatere: după legea pe care, dacă vorbim, a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru asta. Trebuie să fie comandantul de pază al zonei respective. E o decizie care se ia de la caz la caz, pentru că poți provoca pagube colaterale când tragi după ea”.
Era drona înarmată?
„Eu nu am informația asta, pentru că avea ceva înăuntrul ei care nepunând mâna pe ea , nu putem ști ce avea înăuntru. Cum s-a spus de atâtea ori, ea a fost urmărită de avioanele noastre și ale partenerilor. …A ieșit din teritoriul aerian și nu mai putea să fie urmărită … s-a dus în Ucraina, de unde venise”, a răspuns șeful statului, fiind întrebat dacă era înarmată drona care a pătruns în țară.