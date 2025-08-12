Nicușor Dan, MESAJ după vizita în Republica Moldova: Să rămânem uniți, să prețuim ceea ce ne apropie

POLITICĂ Cătălin Drulă: „Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun”/ Când ar putea avea loc alegerile la primăria Capitalei
21:03
Nicușor Dan a transmis un mesaj prin care îndeamnă la unitate, după vizita sa în Republica Moldova, unde a participat la mai multe evenimente culturale.
”Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să privim cu încredere către viitorul nostru european!”, a scris președintele pe Facebook.
Nicuşor Dan a fost însoţit în Republica Moldova de familie.