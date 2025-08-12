Prima pagină » Știri » Nicușor Dan, MESAJ după vizita în Republica Moldova: Să rămânem uniți, să prețuim ceea ce ne apropie

Cristina Corpaci
12 aug. 2025, 21:05, Știri
Nicușor Dan a transmis un mesaj prin care îndeamnă la unitate, după vizita sa în Republica Moldova, unde a participat la mai multe evenimente culturale. 

”Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să privim cu încredere către viitorul nostru european!”, a scris președintele pe Facebook.

Nicuşor Dan a fost însoţit în Republica Moldova de familie.

Mediafax
