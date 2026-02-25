Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”

24 februarie 2022. Vladimir Putin ordonă declanșarea „operațiunii militare speciale” în Ucraina, iar armata rusă invadează țara vecină. Scopul declarat? Protejarea cetățenilor ruși din Donețk/Lugansk și „denazificarea” Ucrainei, iar termenul folosit de liderul de la Kremlin a făcut deja „istorie”.

Aproape 2 milioane de morți – atât ruși, cât și ucraineni -, vieți distruse, o stare de tensiune generalizată la nivelul întregii Europe și nu numai, tehnologie de ultimă oră, un război al dronelor care a schimbat strageia militară din mers, un război de uzură care încă „toacă” nemilos, la 4 ani de la declanșarea conflictului.

Surprinzător, însă, nu există un câștigător decât în „umbră”, respectiv serviciile de securitate ale Rusiei, sintagma cel mai des utilizată fiind cea de „poliție secretă”.

Într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA), jurnaliștii ruși Andrei Soldatov și Irina Borogan notează că serviciile de securitate ale Rusiei „au ieșit în mare parte intacte, atât în ​​ceea ce privește conducerea, cât și structura”.

„Putin a luat decizia conștientă de a evita schimbări instituționale dramatice”

Acest lucru, continuă cei doi jurnaliști, este cu atât mai notabil cu cât „eșecul atacului inițial al Rusiei a fost atribuit parțial incapacității spionilor săi de a înțelege capacitățile Ucrainei și de a le submina”.

„În ciuda tuturor discuțiilor din 2022 și de după aceea – printre susținătorii Kremlinului – despre necesitatea revenirii la metodele din epoca stalinistă – marcate de schimbări bruște și dramatice, care adesea se termină în Gulag pentru cei care au căzut în dizgrație – agențiile de securitate și informații ale lui Putin și-au păstrat în mare parte numele oficiale și aceiași lideri pe care i-au avut acum patru ani.

În 2026, FSB, GRU și SVR sunt conduse de Alexander Bortnikov (din 2008), Igor Kostyukov (din 2018) și Sergei Naryshkin (din 2016).

FSB – Serviciul Federal de Securitate, succesor al KGB-ului.

GRU – Direcția Principală de Informații, agenția de informații militare externe a statului major al Forțelor Armate ale Federației Ruse.

SVR – Serviciul de Informații Externe.

Singura schimbare majoră a avut loc la Consiliul de Securitate, dar a avut mai mult de-a face cu găsirea unui post pentru Serghei Șoigu, un ministru al Apărării nemulțumit, decât cu efectuarea unor schimbări majore în comunitatea de securitate și informații.

Acest lucru contrastează puternic cu (n.red. – metodele lui) Stalin, care a creat două noi servicii secrete în timpul războiului – NKGB și SMERSH -, dizolvând în același timp o organizație responsabilă de sabotaj, spionaj și operațiuni subversive, Kominternul.

Stalin a remaniat, constant, și conducerea agențiilor sale: numai serviciile de informații militare au avut trei șefi în timpul războiului.

Spre deosebire de Stalin, Putin a luat decizia conștientă de a evita schimbări instituționale dramatice sau de a desfășura represiuni împotriva agențiilor sale de securitate și informații, în ciuda multiplelor lor eșecuri.

În mod clar, el a luat în considerare o baie de sânge (fie la propriu, fie la figurat) în primele zile, când coloanele blindate rusești au fost mai întâi oprite în afara Kievului și apoi s-au retras”, explică Andrei Soldatov și Irina Borogan.

„Putin a împrumutat din modus operandi-ul lui Stalin”

Serviciul al Cincilea al FSB, în special, îi oferise lui Putin informări dezastruos de inexacte despre perspectivele de succes la începutul invaziei, mai scriu cei doi jurnaliști, iar ofițerii superiori au fost reținuți.

De asemenea, a ales să nu pedepsească pe nimeni din FSB sau GRU pentru că a permis desfășurarea umilitoarei revolte a lui Evgheni Prigojin în vara anului 2023.

„Între timp, un număr tot mai mare de generali ruși au fost asasinați sau răniți și, totuși, nimeni nu a fost tras la răspundere în departamentele însărcinate cu protejarea lor.

În ciuda acestui fapt, Putin a împrumutat din modus operandi-ul lui Stalin, cu câteva schimbări majore care se inspiră în mod clar din trecut.

Agențiile au dezlănțuit un nivel fără precedent de manie a spionajului asupra societății ruse, iar numărul cazurilor de înaltă trădare a crescut exponențial.

După invazia la scară largă, urmăririle penale în temeiul articolului 275 (înaltă trădare) au crescut la 167 de verdicte în 2023, 361 în 2024 și 232 până în iulie 2025, potrivit unui raport ONU publicat în septembrie.

Înainte de invazie, autoritățile ruse investigau de obicei doar 10-15 cazuri de trădare pe an.

Întrucât vânarea spionilor și a sabotorilor a fost în mod tradițional domeniul FSB, aceste schimbări au consolidat poziția agenției la un nivel fără precedent.

Acest lucru a contribuit la represiunea pe scară largă a societății și a elitelor sale, care au alunecat într-o supunere completă, la granița cu apatia și depresia.

Definiția trădării a fost, de asemenea, schimbată, într-o manieră foarte stalinistă. În primul rând, Kremlinul a început să se refere la opoziția politică drept trădători – în special în cazul politicianului opozițional și anti-război Vladimir Kara-Murza, care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru înaltă trădare în 2023 (a fost schimbat în anul următor)”, mai scriu Andrei Soldatov și Irina Borogan.

„Numărul dezertărilor nu a fost suficient de mare pentru a crea o vulnerabilitate pentru regimul Kremlinului”

Următorii în vizorul statului de securitate au fost transfugii. În vara anului 2022, un amendament la codul penal a desemnat orice act de „trecere de partea inamicului în timpul operațiunilor militare” drept înaltă trădare, pedepsibilă cu până la 20 de ani de închisoare.

„Această schimbare reflectă o paranoia veche de un secol a regimului de la Kremlin.

De la revoluția din 1917, Rusia a înregistrat un număr disproporționat de mare de dezertări, un model întărit de experiența traumatizantă a celui de-al Doilea Război Mondial, când mii de soldați ai Armatei Roșii au trecut de partea germanilor – un fenomen care a devenit cunoscut sub numele de Vlasovtsy.

Însuși Putin a abordat această paranoia în martie 2024, când a vorbit despre unitățile militare rusești care luptă de partea forțelor ucrainene, comparându-le cu Vlasovtsy.

El a promis: „Îi vom pedepsi fără termen de prescripție, oriunde s-ar afla” .

. Mai puțin de două luni mai târziu, un pilot de elicopter și transfugător rus, Maxim Kuzminov, a fost asasinat într-o parcare din Spania.

În interiorul țării, mulți dintre cei urmăriți penal pentru schimbarea de tabără nu au ajuns niciodată în Ucraina.

Aceștia au căzut victime operațiunilor FSB — agenții agenției au contactat rușii, pretinzând că reprezintă grupuri militare de voluntari ruși din Ucraina.

Scopul său central — intimidarea — a fost, în general, destul de reușit: numărul dezertărilor rusești nu a fost suficient de mare pentru a crea o vulnerabilitate pentru regimul Kremlinului”, scriu Andrei Soldatov și Irina Borogan.

Kremlinul a început să-și prezinte toți oponenții drept „teroriști”

Urmând exemplul stalinist, Kremlinul a început să-și prezinte toți oponenții drept teroriști.

Anul trecut, mai multe organizații politice rusești aflate în exil – inclusiv Fundația Anticorupție (FBK) a lui Alexei Navalnîi și Comitetul Antirăzboi – au fost acuzate de terorism, fie desemnate drept „organizații teroriste”, fie acuzate de complotarea unei lovituri de stat și organizarea unei entități teroriste.

„Această mișcare a reflectat abordarea lui Stalin față de Leon Troțki și Grigori Zinoviev – procesele lor-spectacol susțineau că susținătorii lor au îmbrățișat teroarea individuală împotriva liderilor regimului ca „principală metodă” de combatere a puterii sovietice.

Putin a folosit metodele poliției secrete staliniste ca pe un meniu, nu ca pe o biblie.

El și agenții săi au folosit tot ce au considerat că este mai bine, lucru care a schimbat agențiile într-un mod foarte dramatic – le-a făcut mult mai agresive decât au fost vreodată, atât în ​​interiorul țării, cât și în operațiunile lor în străinătate.

Conform perspectivei colective a poliției secrete, umilitoarele înfrângeri rusești din 1941 au fost scuzate de represiunea lui Stalin împotriva agențiilor de spionaj și a armatei.

De data aceasta nu s-a mai întâmplat nimic, iar acest lucru le întărește încrederea: ei cred că președintele îi susține – la urma urmei, el a ales să nu-i pedepsească pentru greșelile lor”, consideră cei doi jurnaliști.

Raționamentul lui Putin, modelat de o traumă istorică

Raționamentul lui Putin, mai scriu Andrei Soldatov și Irina Borogan, a fost modelat de o altă traumă istorică, schimbările democratice din anii `90.

„Mulți dintre colegii săi din KGB au considerat că reforma sau critica serviciilor de securitate în timpul unei crize nu face decât să le slăbească.

Întrucât războiul actual reprezintă cea mai mare criză politică de la 1991 încoace, există o predispoziție puternică de a nu schimba lucrurile.

Putin și spionii săi împărtășesc presupunerea foarte sumbră că un război pierdut ar provoca prăbușirea statului, a țării și a agențiilor în sine.

Moștenirea traumatică a secolului douăzeci joacă un rol crucial în această gândire.

Conform acestei narațiuni, imperiul rus a fost distrus de revoluționari în complicitate cu Occidentul trădător în timpul Primului Război Mondial; iar înfrângerea din Războiul Rece, împreună cu retragerea din Afganistan, a dus la prăbușirea Uniunii Sovietice și aproape a distrus KGB-ul.

Aplicând această logică, într-un joc cu mize atât de mari, nicio metodă – de la sabotaj la subversiune – nu pare a fi exclusă”, încheie Andrei Soldatov și Irina Borogan analiza publicată de CEPA.

