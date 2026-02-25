Prima pagină » Actualitate » Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”

Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”

25 feb. 2026, 16:07, Actualitate
Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”

Continuă scandalul dintre Vlad Gheorghe și Hubert Thuma, pe tema referendumului privind asimilarea județului Ilfov în București. Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan a declarat miercuri, 25 februarie, că referendumul este „o temă de actualitate pentru locuitorii” din ambele zone, dar și o soluție pentru a preveni „cimentarea unor oameni în funcții”. Conflictul a degenerat, iar cei doi au început să se jignească.

Continuă conflictul dintre Vlad Gheorghe și Hubert Thuma

Consilierul onorific susține că un astfel de referendum ar trebui să vizeze direct reorganizarea administrativă și nu teme secundare, susținând ideea unui „Un Singur București”.

„Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a afirmat acesta. Ulterior, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a declarat pe Facebook că este „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din Ilfov”, a scris Gheorghe, pe Facebook, marți.

Vlad Gheorghe a fost întrebat și miercuri, la Digi24, despre propunerea sa. Consilierul onorific al premierului a declarat că subiectul a fost abordat în discuții pe care le-a purtat atât cu Bolojan, cât și cu primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

„De fiecare dată când a existat o astfel de discuție privind un referendum, am susținut-o, pentru că este o temă de actualitate pentru locuitorii din Ilfov și București.

Am discutat cu premierul despre mai multe propuneri, atunci când a existat această dezbatere în timpul campaniei electorale de la București. (…) Nu vreau să îi pun cuvinte în gură, cu atât mai puțin să vorbesc despre discuții care nu sunt în spațiul public. A fost un subiect pe care l-am discutat atât cu premierul, cât și cu Ciprian Ciucu”, a precizat acesta.

Hubert Thuma: ”Nu mă simt vizat de afirmația unui consilier care a ajuns consilier ca să nu rămână șomer

La rândul său, Hubert Thuma, invitat la același post de televiziune, a transmis că atitudinea lui Vlad Gheorghe lasă de dorit și l-a ”înțepat” pe acesta, susținând că ”a ajuns consilier ca să nu rămână șomer”

„Pentru jumătate de milion de oameni, Ilfov este acasă. Atitudinea domnului consilier lasă de dorit. Cred că este bine să le amintim tuturor că Ilfov este un județ important și contribuie semnificativ la PIB-ul României. (n.r. despre afirmația lui Vlad Gheorghe cu rivire la „baronii locali”) Nu mă simt vizat de afirmația unui consilier care a ajuns consilier ca să nu rămână șomer după ce s-a retras din campanie (n.r. campania pentru alegerile locale din București).

Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Nu am cerut niciodată privilegii; cerem corectitudine, echilibru și un parteneriat real cu Bucureștiul. Oamenii care locuiesc în Ilfov, dar lucrează în București, pun o presiune considerabilă pe autoritățile din Ilfov. Sunt multe servicii pe care trebuie să le oferim cetățenilor care contribuie la bugetul Capitalei, nu la cel al Ilfovului”, a transmis Thuma.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”

Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a izbucnit după ce Vlad Gheorghe a propus un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan: ”Este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
16:23
Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
EDUCAȚIE Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”
15:55
Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”
UTILE Câte luni trebuie sa aibă lucrate o femeie pentru acordarea unui concediu prenatal. Ce trebuie să știe viitoarele mame
15:52
Câte luni trebuie sa aibă lucrate o femeie pentru acordarea unui concediu prenatal. Ce trebuie să știe viitoarele mame
ADMINISTRAȚIE Cum arată acum Planșeul Unirii din centrul Capitalei. Anunțul important făcut de primarul Daniel Băluță
15:13
Cum arată acum Planșeul Unirii din centrul Capitalei. Anunțul important făcut de primarul Daniel Băluță
CONTROVERSĂ Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa lui Daniel Băluță: Refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare
14:45
Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa lui Daniel Băluță: Refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare
Mediafax
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Digi24
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Ar putea exista de două ori mai multe specii de vertebrate pe Pământ. Cum este posibil?
REACȚIE Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
16:08
Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
FLASH NEWS Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
16:03
Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
16:02
Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
SCANDAL Presa moldovenească: „Simion” de peste Prut, dat jos dintr-un autobuz în Italia că nu avea bilet. Deputatul moldovean ar fi refuzat să plătească călătoria și ar fi invocat imunitatea parlamentară
15:40
Presa moldovenească: „Simion” de peste Prut, dat jos dintr-un autobuz în Italia că nu avea bilet. Deputatul moldovean ar fi refuzat să plătească călătoria și ar fi invocat imunitatea parlamentară
CONTROVERSĂ Ucraina și-a impus un interval de timp pentru aderarea la Uniunea Europeană. Termenul-limită: aprilie 2027. Ce planuri și-a făcut Kievul
15:38
Ucraina și-a impus un interval de timp pentru aderarea la Uniunea Europeană. Termenul-limită: aprilie 2027. Ce planuri și-a făcut Kievul
FLASH NEWS Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară”
15:31
Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe