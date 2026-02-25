Omul de afaceri Viorel Cataramă, unul dintre membrii marcanți ai PNL după 1989, a făcut o declarație tranșantă legată de viitorul fostului președinte Klaus Iohannis. Acesta apreciază că, pentru ceea ce consideră a fi o”lovitură de stat”, Iohannis va face închisoare tot restul vieții sale. Declarația a fost făcută prima oară la finalul anului trecut, în studioul Gândul.

Viorel Cataramă, una dintre vocile cu rezonanță ale liberailor, a declarat, pentru Replica de Constanța, că PNL se pretinde a fi un partid de dreapta, însă, prin toate deciziile adoptate, demonstrează că este, în realitate, un partid progresist. Referitor la evenimentele din decembrie 2024, acesta crede că a fost vorba despre o lovitură de stat pentru care, mai devreme sau mai târziu, cei vinovați vor plăti.

PNL este condus de un președinte care aplică politici de stânga

Omul de afaceri Viorel Cataramă, un liberal convins, spune despre actualul PNL că nu are nicio legătură cu adevărata doctrină liberală. El a precizat că în acest moment nu se poate spune că PNL este un partid de dreapta.

„Fără nicio discuție, creșterea impozitelor și a taxelor este o măsură de stânga. Dreapta reduce întotdeauna fiscalitatea, în timp ce stânga o crește. Așadar, deși afirmăm că suntem un partid de dreapta, în fapt, guvernăm prin politici de stânga, progresiste. Acest lucru este dăunător atât pentru țară, cât și pentru partid (…).

Avem un Partid Național Liberal care se declară de dreapta, dar care acționează pe scena publică precum un partid progresist, adoptând măsuri de stânga, având ca „vârf de lance” creșterea fiscalității”, a mai declarat omul de afaceri pentru sursa citată.

PNL e la răscruce: Ori revine la doctrina care l-a consacrat, ori dispare de pe scena politică/E un USR vopsit în galben și albastru

În viziunea vechiului liberal, în PNL a început discret o dezbatere pentru respectarea ideologiei clare a partidului. El a avertizat că dacă PNL va continua pe acest drum progresist pe care l-a adoptat, în 2028 riscă să nu mai intre în Parlament.

”În acest moment, începe o dezbatere despre respectarea statutului și stabilirea unei ideologii clare a partidului. Dacă menținem sintagma de «partid de dreapta», atunci trebuie să ne transformăm într-un partid conservator și să milităm, să acționăm și să guvernăm prin reducerea fiscalității. În primul rând, este necesară revenirea la cota TVA de 19% și, mai ales, eliminarea creșterilor absurde de impozite și taxe pe proprietate.

Această dezbatere este într-un stadiu incipient, dar se va dezvolta și se va finaliza fie cu asumarea oficială a statutului de partid progresist, fie cu transformarea într-un partid conservator de dreapta, atașat valorilor americane și Partidului Republican, oferind un sprijin clar clasei de mijloc din România, care astăzi este persecutată. Prin politicile pe care le duce, în momentul acesta PNL este, de fapt, un USR vopsit în galben și albastru”, a afirmat Viorel Cataramă.

PNL a jucat mereu la două capete

Liberalul consideră că PNL a făcut un joc periculos doar pentru a rămâne la putere, mișcare care are ca efect faptul că formațiunea și-a pierdut identitatea conservatoare. Dacă nu revine la valorile de bază, riscă să nu mai intre în Parlament în anul 2028.

„Partidul Național Liberal, atât înainte, cât mai ales după fuziunea cu PDL, a jucat întotdeauna «la două capete»: susținea că este de dreapta, dar aplica politici de stânga. A încercat să se mențină la guvernare prin compromisuri ideologice constante, însă, de fiecare dată când se realiza o fuziune, constatai că partidul nu creștea în sondaje. Acest joc dublu — pe de o parte, declarații oficiale de «iubire» pentru dreapta, iar pe de altă parte, acțiune publică de stânga — a menținut, într-adevăr, partidul la putere, dar cu prețul unei pierderi dramatice de popularitate. Bazinul electoral liberal, care asimilează liberalismul cu dreapta, este astăzi profund dezamăgit”, a spus Cataramă.

”Anularea alegerilor a fost un act oribil, care a sfidat orice lege și orice regulă a democrației”

În altă ordine de idei, omul de afaceri consideră că, prin anularea alegerilor, în România s-a dat o lovitură de stat și inevitabil Klaus Iohannis va face pușcărie pe viață.

„Eu sunt convins că, pentru ceea ce a făcut Klaus Iohannis, pentru lovitura de stat pe care a dat-o, acesta va face pușcărie tot restul vieții. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru se va întâmpla. A fost un act oribil, care a sfidat orice lege și orice regulă a democrației; indiferent cum ambalăm situația, aceasta va rămâne o pată rușinoasă în istoria României, marcând profund politica și mersul lucrurilor pe viitor.

În bătălia care se dă acum la nivel transatlantic între conservatori și progresiști, nu exclud această variantă, de a ne întoarce pe vremea dosarelor politice și a Justiției televizate.

Totuși, dacă instituțiile statului ajung să folosească aceste pârghii doar pentru a exercita control, mi se pare un lucru mult mai grav decât ceea ce vedem în prezent — iar eu cred că spre asta tindem. Desigur, încălcarea legii este o faptă gravă și există diverse trepte de pedeapsă pentru ea. Însă, nu putem decât să sperăm că lucrurile se vor schimba; după părerea mea, până când forțele progresiste nu vor fi înlocuite de la conducerea României, situația nu se va îmbunătăți semnificativ”, a conchis Cataramă.

