Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți

Ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe regiuni din sud-estul Braziliei. Aproximativ 30 de persoane au murit și alte 39 sunt date dispărute, relatează The Guardian. Un râu din statul Minas Gerais a ieșit din matcă, iar străzile au fost înghițite de ape noroioase. Imaginile de pe rețelele de socializare arată alunecări de teren, mașini care plutesc pe drumuri și case care se prăbușesc din cauza apelor.

Pompierii au declarat că 30 de persoane au murit în orașele Juiz de Fora și Ubá. Salvatorii și câinii special antrenați au lucrat toată noaptea pentru a găsi cele 39 de persoane care încă erau dispărute în moloz, noroi și ape.

Douăsprezece case dintr-un cartier situat pe un deal din Juiz de Fora au fost distruse de o „alunecare de teren masivă”, a declarat pentru AFP maiorul Demetrius Goulart, de la pompierii.

Voluntari cu lopeți au venit să ajute pompierii și echipele de salvare.

Primarul din Juiz de Fora, Margarida Salomão, a declarat stare de urgență. Acesta a declarat că municipalitatea sa, cu puțin peste 500.000 de locuitori, a avut cea mai ploioasă lună februarie înregistrată vreodată.

La rândul său, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a scris pe X: „Obiectivul nostru este de a garanta asistența umanitară, restabilirea serviciilor de bază, ajutorul acordat persoanelor strămutate și sprijin pentru reconstrucție.”

