În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul

Cristian Lisandru
24 feb. 2026, 10:49, Știri
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare metorologică valabilă până în data de 26 februarie, la ora 08:00.

Potrivit ANM, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est.

  • Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare.
  • Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20…30 cm.

Cerul va avea înnorări și vor fi precipitații temporar și pe arii extinse”

În exclusivitate pentru Gândul, metorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și în sud-vest.

  • Cerul va avea înnorări și vor fi precipitații temporar și pe arii extinse. În zona montană vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali vântul va avea viteze de 60-85km/h.
  • La altitudini de peste 1.700 m, vântul va sufla cu 90 -110 km/h și se poate depune strat de zăpadă, în medie, de 10 -15 cm.
  • Vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

În zonele joase de relief vor predomina ploile, dar pe alocuri – în Transilvania și Moldova -, trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, dar pe arii restrânse, mai ales la munte.

Se vor acumula cantități de apă de peste 10-20 l/m²,  izolat. Vor mai fi condiții de polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 57 km/h pe oră, pe arii mai restrânse în rest. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 4 și 12 grade, iar dimineața se va semnala ceață”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Prognoză specială pentru intervalul  24.02.2026, ora 10:00 – 26.02.2026, ora 08:00 – zona Municipiului București

Potrivit ANM, cerul va avea înnorări, pe parcursul zilei va ploua, iar noaptea vor fi posibile precipitații mixte.

„Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6 – 7 grade, iar cea minimă de -3 – 0 grade. Spre sfârșitul intervalului va fi posibil să se formeze ceață”, transmite ANM.

„În intervalul 25.02.2026, ora 08:00 – 26.02.2026, ora 08:00, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitații mixte și posibil polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5 – 6 grade, iar cea minimă de -3 – 0 grade”, mai precizează reprezentanții ANM.

