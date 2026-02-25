Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”

Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”

25 feb. 2026, 16:02, Știri politice
După o ședință intensă de guvern marți seară, premierul Ilie Bolojan a anunțat o mișcare care schimbă destul de multe în modul în care funcționează administrația publică din România. Cele două ordonanțe, una privind reforma administrației publice și cealaltă pentru relansarea economică, au fost adoptate și trimise spre publicare în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că vor deveni lege foarte curând.

Bolojan a făcut anunțul înainte de a pleca într-o vizită importantă la Bruxelles.

Ce înseamnă reforma administrației 

Premierul promite un stat mai eficient și mai puțin risipitor. Practic, proiectul vizează:

  • Reducerea risipei în administrație — audituri de personal și eliminarea cheltuielilor nejustificate din instituțiile publice.

  • O administrație mai eficientă, atât la nivel local, cât și la nivel central.

  • Mutarea deciziilor mai aproape de oameni, adică mai multă autonomie pentru autoritățile locale în luarea unor decizii care îi privesc direct pe cetățeni (de exemplu, regulile privind jocurile de noroc sau transferul unor active gestionate central către comunități).

Pe scurt: administrația va trece printr-un proces de “curățenie”, cu scopul de a elimina posturile supradimensionate și de a regla costurile administrative.

Relansare economică

Pe partea economică, ordonanța corelată cu reforma administrativă are un scop simplu: să stimuleze economia și să creeze un „mediu mai prietenos” pentru creștere.

  • Sprijin pentru producția internă și pentru investițiile strategice

  • Măsuri de susținere pentru exporturi și capitalul românesc

  • Elemente fiscale gândite să aducă stabilitate pe termen mediu și lung, inclusiv scheme de suport pentru diverse domenii.

Bolojan a subliniat că aceste pachete legislative sunt gândite astfel încât să apropie economia României de un „model sănătos de creștere”, în special în contextul provocărilor globale.

