Prima pagină » Știri » Numire controversată marca USR. Deși pretind că lupta cu sinecurile și pensionarii speciali, au numit un polițist pensionar special la conducerea unei uzine de armament

Numire controversată marca USR. Deși pretind că lupta cu sinecurile și pensionarii speciali, au numit un polițist pensionar special la conducerea unei uzine de armament

25 feb. 2026, 13:45, Știri
Numire controversată marca USR. Deși pretind că lupta cu sinecurile și pensionarii speciali, au numit un polițist pensionar special la conducerea unei uzine de armament

La conducerea Uzina Mecanică (UM) Sadu – una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare – a avut loc o „mutare” controversată, punctul de pornire fiind Irinel Darău, ministrul USR al Economiei. Noul administrator special al uzinei este Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Gorj.

Numirea lui Viorel Salvador Caragea a fost confirmată, pentru G4 Media, de biroul de presă al Ministerului Economiei, însă – deocamdată – nu au fost precizate și criteriile care au stat la baza acestei numiri.

  • Viorel Salvador Caragea s-a aflat în centrul atenției, de mai multe ori, de-a lungul timpului.
  • Timp de o zi a fost membru USR, însă – după ce a intrat într-un conflict cu Clotilde Armand, și-a dat demisia și a anunțat că o va da pe aceasta în judecată.
  • Totul a pornit de la nemulțumirea exprimată public de Armand în ceea ce privește „recrutarea” lui Caragea în Uniunea Salvați România (USR).
  • Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid, pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență.
  • Caragea a dat-o în judecată, dar a pierdut procesul a plătit 2.500 de lei cheltuieli de judecată.

Caragea a mai fost și membru al Partidului Ecologist Român – a fost președintele filialeiGorj -, dar și al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), din care s-a retras.

Caragea a fost contestat de către o parte a poliţiştilor din Gorj, dar şi de către unii oameni de afaceri.

În luna februarie a anului 2015, Viorel Salvador Caragea a fost mutat de la conducerea IJP Gorj la conducerea Centrului chinologic Sibiu. Salvador Viorel Caragea s-a pensionat în data de 5 mai 2017.

Viorel Salvador Caragea | Sursa – Gorj News

Caragea a candidat în calitate de independent la Primăria Târgu Jiu și a luat mai multe voturi decât Miruță

La ultimele alegeri locale pentru Primăria Târgu Jiu, câștigate de Marcel Romanescu (PNL) cu 51,72% din voturi, Viorel Caragea a candidat în calitate de independent și a obținut 1.091 de voturi (4,62%).

Candidatul USR, Radu Miruță, a obținut 979 de voturi (2,15%).

Într-un interviu acordat în anul 2024 pentru TV Sud, Caragea a declarat că este un simplu membru al unui partid, respectiv AUR.

„Sunt un simplu membru al unui partid în care m-am înscris de o lună și ceva. Se poate înscrie oricine pe platforma acestui partid. Sunt înscris în AUR. Sunt un simplu membru de partid. Nu am niciun gând de candidatură. (…) Nu știu dacă o să candidez sau nu. Mi-am depus adeziunea la AUR la rugămintea să-i ajutăm cu organizarea la Gorj. Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva”, susține fostul șef IPJ Gorj.

Caragea a candidat în calitate de independent la Primăria Târgu Jiu | Sursa foto – Radio Infinit

„M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni”

Întrebat de G4 Media despre această numire, Viorel Salvador Caragea a declarat că a aflat că „ordinul” a venit la uzină și că a fost numit de ministrul USR al Economiei Irineu Dărău după ce aplicase, cu 2 luni în urmă, la interviu.

Din punctul de vedere al lui Caragea, numirea s-a făcut pe „criterii profesionale”, deși acestea nu au fost încă precizate de ministrul USR al Economiei.

„Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat.

Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Caragea.

Irineu Dărău, ministrul USR al Economiei

Caragea îl cunoaște pe Miruță de când acesta era copil

Viorel Salvador Caragea a mai precizat că este inginer construcții mașini „foarte aplicat” și are studii juridice la Facultatea de Drept. Plus că mai deține și un doctorat și trei mastere, „dar asta nu contează”.

”Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament.

Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a mai declarat Caragea.

În ceea ce îl privește pe ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, Caragea a precizat că îl cunoaște de când era copil. Totuși, numirea sa la conducerea UM Sadu nu ar avea nicio legătură cu această relație.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia.

Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a mai spus pentru G4Media.ro.

Radu Miruță, ministrul USR al Apărării

Uzina Mecanică Sadu, gamă diversificată de produse prin includerea unor calibre specifice NATO

Potrivit Romarm, Uzina Mecanică Sadu – înființată în anul 1939 – a funcționat, încă de la început, ca fabrică de muniție de infanterie.

  • După al Doilea Război Mondial, a fost începută producția de muniție de calibru tip “Est”, uzina devenind în scurt timp o componentă importantă a industriei de apărare și un producător de marcă, apreciat atât pe plan intern, cât și pe piețele externe.
  • La începutul anilor `70, a fost construită o nouă platformă industrială (Sadu II), destinată fabricației de armament de infanterie, în special pistoale mitralieră tip Kalashnikov, amorse și dispozitive de inițiere pentru diversele tipuri de muniție fabricate în România, precum și capse detonante, atât pentru aplicații miniere, cât și de armament.
  • După anul 1989, datorită politicii statului român de integrare în structurile Euro-Atlantice, uzina a intrat într-un lung proces de reorganizare și restructurare.

De asemenea, prin investiții majore în domeniul producției de muniție, care au constat în achiziționarea de mașini automate de ultimă generație, au crescut capacitatea de producție și în același timp, s-a diversificat gama de produse prin includerea unor calibre specifice NATO.

Din anul 2002, Uzina Mecanică Sadu este înregistrată ca societate comercială filială a Companiei Naționale ROMARM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Sfârșit de februarie cu temperaturi surprinzătoare. Vremea frumoasă alternează cu viscolul. Unde va fi cel mai cald. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
10:42
Sfârșit de februarie cu temperaturi surprinzătoare. Vremea frumoasă alternează cu viscolul. Unde va fi cel mai cald. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
ANALIZA de 10 „Occidentul pe moarte, civilizația rusă în marș”. Putin îi trimite pe corporatiștii Rostec, Gazprom, Rosseti și Transneft la cursuri de instruire propagandistică
10:00
„Occidentul pe moarte, civilizația rusă în marș”. Putin îi trimite pe corporatiștii Rostec, Gazprom, Rosseti și Transneft la cursuri de instruire propagandistică
CONTROVERSĂ Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
08:30
Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
Gândul de Vreme În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul
10:49, 24 Feb 2026
În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
05:00, 24 Feb 2026
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „​Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde
23:43, 22 Feb 2026
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „​Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde
Mediafax
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Digi24
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Ar putea exista de două ori mai multe specii de vertebrate pe Pământ. Cum este posibil?
VIDEO Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
16:23
Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
REACȚIE Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
16:08
Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
SCANDAL Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
16:07
Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
FLASH NEWS Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
16:03
Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
16:02
Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
EDUCAȚIE Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”
15:55
Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe