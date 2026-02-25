Numire controversată marca USR. Deși pretind că lupta cu sinecurile și pensionarii speciali, au numit un polițist pensionar special la conducerea unei uzine de armament

La conducerea Uzina Mecanică (UM) Sadu – una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare – a avut loc o „mutare” controversată, punctul de pornire fiind Irinel Darău, ministrul USR al Economiei. Noul administrator special al uzinei este Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Gorj.

Numirea lui Viorel Salvador Caragea a fost confirmată, pentru G4 Media, de biroul de presă al Ministerului Economiei, însă – deocamdată – nu au fost precizate și criteriile care au stat la baza acestei numiri.

Viorel Salvador Caragea s-a aflat în centrul atenției, de mai multe ori, de-a lungul timpului.

Timp de o zi a fost membru USR

Totul a pornit de la nemulțumirea exprimată public de Armand în ceea ce privește „recrutarea” lui Caragea în Uniunea Salvați România (USR).

Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid, pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență.

Caragea a dat-o în judecată, dar a pierdut procesul a plătit 2.500 de lei cheltuieli de judecată.

Caragea a mai fost și membru al Partidului Ecologist Român – a fost președintele filialeiGorj -, dar și al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), din care s-a retras.

Caragea a fost contestat de către o parte a poliţiştilor din Gorj, dar şi de către unii oameni de afaceri.

În luna februarie a anului 2015, Viorel Salvador Caragea a fost mutat de la conducerea IJP Gorj la conducerea Centrului chinologic Sibiu. Salvador Viorel Caragea s-a pensionat în data de 5 mai 2017.

Caragea a candidat în calitate de independent la Primăria Târgu Jiu și a luat mai multe voturi decât Miruță

La ultimele alegeri locale pentru Primăria Târgu Jiu, câștigate de Marcel Romanescu (PNL) cu 51,72% din voturi, Viorel Caragea a candidat în calitate de independent și a obținut 1.091 de voturi (4,62%).

Candidatul USR, Radu Miruță, a obținut 979 de voturi (2,15%).

Într-un interviu acordat în anul 2024 pentru TV Sud, Caragea a declarat că este un simplu membru al unui partid, respectiv AUR.

„Sunt un simplu membru al unui partid în care m-am înscris de o lună și ceva. Se poate înscrie oricine pe platforma acestui partid. Sunt înscris în AUR. Sunt un simplu membru de partid. Nu am niciun gând de candidatură. (…) Nu știu dacă o să candidez sau nu. Mi-am depus adeziunea la AUR la rugămintea să-i ajutăm cu organizarea la Gorj. Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva”, susține fostul șef IPJ Gorj.

„M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni”

Întrebat de G4 Media despre această numire, Viorel Salvador Caragea a declarat că a aflat că „ordinul” a venit la uzină și că a fost numit de ministrul USR al Economiei Irineu Dărău după ce aplicase, cu 2 luni în urmă, la interviu.

Din punctul de vedere al lui Caragea, numirea s-a făcut pe „criterii profesionale”, deși acestea nu au fost încă precizate de ministrul USR al Economiei.

„Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat.

Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Caragea.

Caragea îl cunoaște pe Miruță de când acesta era copil

Viorel Salvador Caragea a mai precizat că este inginer construcții mașini „foarte aplicat” și are studii juridice la Facultatea de Drept. Plus că mai deține și un doctorat și trei mastere, „dar asta nu contează”.

”Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament.

Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a mai declarat Caragea.

În ceea ce îl privește pe ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, Caragea a precizat că îl cunoaște de când era copil. Totuși, numirea sa la conducerea UM Sadu nu ar avea nicio legătură cu această relație.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia.

Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a mai spus pentru G4Media.ro.

Uzina Mecanică Sadu, gamă diversificată de produse prin includerea unor calibre specifice NATO

Potrivit Romarm, Uzina Mecanică Sadu – înființată în anul 1939 – a funcționat, încă de la început, ca fabrică de muniție de infanterie.

După al Doilea Război Mondial, a fost începută producția de muniție de calibru tip “Est”, uzina devenind în scurt timp o componentă importantă a industriei de apărare și un producător de marcă, apreciat atât pe plan intern, cât și pe piețele externe.

La începutul anilor `70, a fost construită o nouă platformă industrială (Sadu II), destinată fabricației de armament de infanterie, în special pistoale mitralieră tip Kalashnikov, amorse și dispozitive de inițiere pentru diversele tipuri de muniție fabricate în România, precum și capse detonante, atât pentru aplicații miniere, cât și de armament.

După anul 1989, datorită politicii statului român de integrare în structurile Euro-Atlantice, uzina a intrat într-un lung proces de reorganizare și restructurare.

De asemenea, prin investiții majore în domeniul producției de muniție, care au constat în achiziționarea de mașini automate de ultimă generație, au crescut capacitatea de producție și în același timp, s-a diversificat gama de produse prin includerea unor calibre specifice NATO.

Din anul 2002, Uzina Mecanică Sadu este înregistrată ca societate comercială filială a Companiei Naționale ROMARM.

RECOMANDAREA AUTORULUI: