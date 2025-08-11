Prima pagină » Știri » Președintele Senatului: „Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră”

Președintele Senatului: „Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră”

Cristina Corpaci
11 aug. 2025, 18:45, Știri
Președintele Senatului:

„Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră, fără să fie deturnată de la aceste obiective. Toate reformele propuse de Guvern sunt în deplină concordanță cu programul asumat și sunt esențiale pentru dezvoltarea României”, a anunțat liberalul Abrudean Mircea, președintele Senatului, într-o postare pe Facebook. 

 

Declarațiile vin în contextul în care voci din PSD anunță că sunt dispuși să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Așa cum a fost cazul lui Marius Budăi.

Mircea Abrudean anunță că este nevoie ca partidele din actuala coaliție să-și asume responsabilitate.


Este nevoie de curaj și responsabilitate din partea tuturor partidelor din coaliție pentru a merge înainte și a implementa schimbările de care țara are nevoie acum. Numai prin reforme vom demonstra că am înțeles mesajul clar al românilor la ultimele alegeri”, a mai precizat Abrudean, într-o postare pe Facebook.

