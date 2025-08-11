Președintele Senatului: „Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră”

„Coaliția are un singur scop: să asigure stabilitate și progres pentru țara noastră, fără să fie deturnată de la aceste obiective. Toate reformele propuse de Guvern sunt în deplină concordanță cu programul asumat și sunt esențiale pentru dezvoltarea României”, a anunțat liberalul Abrudean Mircea, președintele Senatului, într-o postare pe Facebook.

Declarațiile vin în contextul în care voci din PSD anunță că sunt dispuși să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Așa cum a fost cazul lui Marius Budăi.

Mircea Abrudean anunță că este nevoie ca partidele din actuala coaliție să-și asume responsabilitate.