Programul RABLA începe vineri. Diana Buzoianu: Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea

„Am reușit, am discutat foarte mult inclusiv cu AFM și Bolojan, am găsit varianta să salvăm programul pe 200 milioane de lei, un buget care a păstrat voucherele pentru mașinile cu motor termic, hibrid și plug-in hibrid”, a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Antena3CNN.

Ministrul a explicat că joi se va aproba hotărârea de guvern şi vineri va fi lansat programul. „Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea, nu mai există nicăieri în Europa voucher de 7.000 euro. Azi am trimis hotărârea de guvern ca să lansăm programul și le-am trimis la toate ministerele. Mâine se aprobă, nu mai trebuie să treacă prin Parlament și vineri putem să lansăm. A fost o mobilizare destul de mare”.