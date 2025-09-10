Prima pagină » Știri » Programul RABLA începe vineri. Diana Buzoianu: Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea

Programul RABLA începe vineri. Diana Buzoianu: Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea

Cristina Corpaci
10 sept. 2025, 22:56, Știri
Programul RABLA începe vineri. Diana Buzoianu: Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea

„Am reușit, am discutat foarte mult inclusiv cu AFM și Bolojan, am găsit varianta să salvăm programul pe 200 milioane de lei, un buget care a păstrat voucherele pentru mașinile cu motor termic, hibrid și plug-in hibrid”, a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Antena3CNN.

Ministrul a explicat că joi se va aproba hotărârea de guvern şi vineri va fi lansat programul. „Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea, nu mai există nicăieri în Europa voucher de 7.000 euro. Azi am trimis hotărârea de guvern ca să lansăm programul și le-am trimis la toate ministerele. Mâine se aprobă, nu mai trebuie să treacă prin Parlament și vineri putem să lansăm. A fost o mobilizare destul de mare”.

„De mâine, în momentul în care trece hotărârea de guvern, poate fi publicat instant ghidul și de la momentul punerii în transparență ajunge în Monitorul Oficial și AFM dă drumul la program. Primul pas este să se înscrie dealeri noi pentru mașini, pentru că am preluat dealerii din vechiul program, dar poate au apărut alții. Anul acesta avem inclusiv o mașină electrică care va fi produsă în țară 100%”, a mai subliniat Buzoianu.

Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Prințul Harry a fost primit de regele Charles la reședința de la Londra
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
S-ar părea că nu toate caloriile sunt la fel, iar alimentele ultra-procesate dăunează sănătății bărbaților
BREAKING NEWS America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Trump, a fost împușcat la un eveniment, într-un colegiu american
23:07
America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Trump, a fost împușcat la un eveniment, într-un colegiu american
EXTERNE 🚨 Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a împușcat pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut
23:01
🚨 Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a împușcat pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „BRUXELLES-UL vrea să preia prerogativele statelor naționale”
23:00
Dan Dungaciu: „BRUXELLES-UL vrea să preia prerogativele statelor naționale”
ULTIMA ORĂ Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump
22:40
Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump
POLITICĂ Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi
22:39
Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „AMERICA negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale”
22:26
Dan Dungaciu: „AMERICA negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale”