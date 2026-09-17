Franța, unul dintre cei mai importanți producători agricoli din Uniunea Europeană, se confruntă cu efectele severe ale secetei. Situația a determinat autoritățile franceze să solicite României cereale pentru furajarea animalelor, potrivit declarațiilor făcute de ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna. Potrivit acestuia, Franța a cerut sprijin pentru asigurarea necesarului de cereale destinat sectorului zootehnic, după ce seceta a afectat producțiile agricole din această țară, informează Agrointeligența.

Datele FranceAgriMer, organismul francez pentru agricultură și produse agricole, indică o situație dificilă pentru piața porumbului. Pentru sezonul 2026/2027, instituția estimează stocuri finale de aproximativ 1,46 milioane de tone, cu 26% sub nivelul din sezonul anterior. Valoarea ar reprezenta cel mai redus nivel din seria de date disponibilă din 1996/1997. Totodată, consumul de porumb destinat furajării animalelor ar putea scădea cu 30% față de sezonul precedent.

„Francezii ne-au cerut cereale pentru furajarea animalelor din cauza secetei din Franța”, a declarat Tanczos Barna.

Cum au fost afectați fermierii români de secetă

Ministrul Agriculturii a precizat că seceta a produs efecte importante în mai multe județe din România, în special în Timiș, Bihor și Satu Mare. În alte zone ale țării, condițiile climatice au permis obținerea unor producții mai bune decât în anii anteriori.

În acest context, o altă problemă majoră o reprezintă transportul cerealelor. Tanczos Barna a afirmat că România trebuie să asigure fermierilor acces la infrastructura necesară pentru valorificarea producției și pentru export. Potrivit ministrului, au existat discuții cu reprezentanții Ucrainei și ai Franței.

Ucraina vrea condiții mai prielnice pentru transportul cerealelor prin România

Ucraina a solicitat, la rândul său, condiții mai bune pentru transportul și tranzitul cerealelor prin România. Tanczos Barna a subliniat că fermierii români trebuie să aibă prioritate în ceea ce privește accesul la transportul feroviar și la infrastructura portuară. El a menționat situațiile în care unele companii de transport feroviar încheie contracte cu firme din Ucraina, fapt care, potrivit ministrului, limitează accesul fermierilor români la vagoane, locomotive și trasee.

Autoritățile caută soluții pentru suplimentarea capacității de transport, astfel încât cerealele produse în România să poată ajunge la Constanța și ulterior pe piețele externe.