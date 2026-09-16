Jandarmii sunt pe urmele instigatorilor la violenţele de la protestul oierilor. Au dat amenzi, au făcut dosare penale şi au reţinut 50 de persoane

Ciocnirile dintre forţele de ordine şi mai multe persoane prezente la protestul oierilor, din Piaţa Victoriei, de marţi, s-au transformat în adevărate lupte de stradă, în urma cărora jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene.

Protestul s-a încheiat oficial miercuri, iar oamenii legii continuă să investigheze şi să identifice persoanele care au provocat conflictele de marţi.

Câteva persoane s-au ales cu dosare penale din cauză că au aruncat cu pietre în oamenii legii sau i-au lovit cu diverse obiecte contondente.

„În urma activităților desfășurate de polițiști și de jandarmi, până la acest moment, au fost întocmite trei dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburare a ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, precum și pentru portul sau folosirea de obiecte periculoase. 47 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție pentru verificări și documentare a faptelor, iar până în prezent, față de șase persoane a fost dispusă măsura reținerii. În ceea ce privește faptele contravenționale, au fost aplicate, până la acest moment, 24 de sancțiuni, în valoare totală de 46.000 lei”, informează Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Peste 30 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

În urma violenţelor din timpul manifestării, 32 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauză că „au prezentat diverse stări de rău, respectiv lipotimie, dureri toracice, amețeli, iar nouă persoane au fost transportate la unități medicale”.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București coordonează cercetările referitoare la identificarea şi altor persoane care au atacat forţele de ordine în 15 septembrie.