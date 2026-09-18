A fost ceață, în această dimineață, în județul Tulcea, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și un cod galben.
Ceața a fost prezentă în localitățile Tulcea, Somova, Chilia Veche, Nufăru, Beștepe, Crișan, Maliuc, Pardina și Ceatalchioi. Vizibilitatea a fost redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii.
„Astăzi vom avea valori de temperatură în scădere față de ieri în partea de vest, centru și nord a țării. Temperaturile vor fi în creștere ușoară în rest.
Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoară intensificări în timpul ploilor”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.
Potrivit ANM, la ora 07:00 ploua la Oradea și se înregistrau 15 grade.
La Constanța au fost 16 grade. S-au mai înregistrat 13 grade la Suceava, 14 grade la Botoșani, 16 grade la Constanța și 13 grade la Călărași. Potrivit ANM, la aceeaș oră erau 16 grade la Drobeta-Turnu Severin, 14 grade la Craiova, 7 grade la Brașov și 12 grade la Brăila.