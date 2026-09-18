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Vremea se împarte în două în România: Unde scad temperaturile și unde se vor înregistra 32 de grade. Date de ultimă oră de la ANM

Vremea se împarte în două în România: Unde scad temperaturile și unde se vor înregistra 32 de grade. Date de ultimă oră de la ANM
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A fost ceață, în această dimineață, în județul Tulcea, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și un cod galben.

Ceața a fost prezentă în localitățile Tulcea, Somova, Chilia Veche, Nufăru, Beștepe, Crișan, Maliuc, Pardina și Ceatalchioi. Vizibilitatea a fost redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

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Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii.

Astăzi vom avea valori de temperatură în scădere față de ieri în partea de vest, centru și nord a țării. Temperaturile vor fi în creștere ușoară în rest.

  • Raportat la mediile multianuale, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării.
  • Cu alte cuvinte, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei.
  • Cerul va fi mai mult senin în sud-est.
  • În rest, vor fi înnorări temporare și averse slabe cantitativ, posibil însoțite izolat de descărcări electrice prin Maramureș, local în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali și doar izolat în Banat, Crișana, Transilvania, în nordul Moldovei și în restul zonei montane.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoară intensificări în timpul ploilor”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România, la ora 07:00

Potrivit ANM, la ora 07:00 ploua la Oradea și se înregistrau 15 grade.

  • Au fost doar 3 grade Celsius și ceață la Miercurea Ciuc, unde a fost cea mai scăzută temperatură a dimineții.
  • La polul opus s-au situat Sulina și Timișoara, unde termometrele au arătat 19 grade Celsius.

Sursa – ANM

  • La ora 07:00, În București au fost 9 grade Celsius.
  • Nu au fost precipitații în alte regiuni ale țării.

La Constanța au fost 16 grade. S-au mai înregistrat 13 grade la Suceava, 14 grade la Botoșani, 16 grade la Constanța și 13 grade la Călărași. Potrivit ANM, la aceeaș oră erau 16 grade la Drobeta-Turnu Severin, 14 grade la Craiova, 7 grade la Brașov și 12 grade la Brăila.

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