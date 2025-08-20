Reforma în administrația locală va reduce numărul posturilor cu 40.000. Viceprimarii și consilierii rămân în continuare

Aproximativ 40.000 de posturi din administrația publică ar urma să fie reduse, ca urmare a reformei la nivelul administrației locale. Vicepremierul Tanczos Barna a precizat la Digi24 că vor fi tăieri atât de la primării și consilii județene, cât și de la cabinetele secretarilor de stat și miniștrilor.

Vor fi reduceri cu 20% a numărului de posturi ocupate. Estimările fiind făcute de ministerul Dezvoltării.

”Într-adevăr, estimarea este de minus 40.000 de posturi ocupate, plătite, aici se reduce numărul de posturi pe cabinete, se reduce numărul de posturi de administraţia publică locală, pe primărie sau pe Consiliu Judeţean, în funcţie de localitatea respectivă şi trebuie să mergem mai departe pe eficientizarea administraţiilor, ca să reducem posturile”, mai menționează vicepremierul.

În schimb, fostul ministru de Finanțe a anunțat că a fost eliminată propunerea care viza desființarea posturilor de viceprimar, în comunele cu mai puțin de 1500 de locuitori.

„Am eliminat această propunere, viceprimarul rămâne în funcţie, până la sfârşitul mandatului actual şi până la sfârşitul mandatului actual rămâne şi numărul de consilieri, pentru că este imposibil să schimbi în timpul mandatului, dar pentru următorul mandat, peste 3 ani de zile practic, o să avem cu siguranţă şi propunere privind numărul de consilieri care ar urma să fi fi redus în funcţie de numărul de locuitori din acele comune, oraşe. Şi la fel şi la viceprimari se va lua o decizie finală undeva până la sfârşitul acestui mandat pentru a începe mandatele următoare pe noi scheme de conducere”, a mai spus Tanczos Barna la Digi24.

foto: Alexandru Dobre/Mediafax