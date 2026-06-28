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Revine cursa înarmărilor din Războiul Rece? Racheta balistică intercontinentală Sarmat, „Fiul lui Satan”, asul prin care Rusia vrea să distrugă apărarea antirachetă a SUA

Cristian Lisandru
Revine cursa înarmărilor din Războiul Rece? Racheta balistică intercontinentală Sarmat, „Fiul lui Satan”, asul prin care Rusia vrea să distrugă apărarea antirachetă a SUA
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În luna mai a acestui an, Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat cu succes noua sa rachetă balistică intercontinentală Sarmat. Liderul de la Kremlin a spus că poate parcurge până la 35.000 de kilometri și poate ocoli apărarea antirachetă a SUA. Ar fi utilizate rute de zbor neconvenționale prin Antarctica. Dezvoltarea rachetei Sarmat durează de mai bine de un deceniu. A fost marcată de numeroase dificultăți, inclusiv o explozie de testare din 2024 care a provocat pagube semnificative la portul spațial militar Pleșețk.

Chiar dacă  noul sistem reprezintă o amenințare serioasă pentru SUA, nu este nici o descoperire tehnologică, nici una strategică.

În schimb, desfășurarea sa ar anunța o revenire la logica cursei înarmărilor din epoca Războiului Rece, scrie Sam Lair, cercetător la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare, pentru The Insider.

O „naștere” grea

La mijlocul lunii mai, Forțele de Rachete Strategice Ruse (РВСН) au anunțat că au efectuat un test cu succes al rachetei balistice intercontinentale RS-28 Sarmat, primul din 2019.

  • Sarmat este programată să fie succesorul actualului SS-18/R-36M2 Voevoda, o rachetă balistică intercontinentală cu combustibil lichid greu, capabilă să transporte până la 10 focoase.
  • În urma recentului succes, Vladimir Putin a anunțat la televiziunea de stat că racheta Sarmat va fi gata de „luptă” până la sfârșitul anului.

Vladimir Putin a anunțat la televiziunea de stat că racheta Sarmat va fi gata de „luptă” până la sfârșitul anului / Foto – Mediafax

Testul reprezintă primele semne pozitive pentru un program care a avut un istoric de dezvoltare dificil, se arată în analiza The Insider.

Totul a început în anul 2011. Un fost șef de stat major al Forțelor de Rachete Strategice Ruse a spus că dezvoltarea unei noi rachete cu combustibil lichid greu era în curs de desfășurare.

Racheta era dezvoltată de Biroul de Proiectare Makayev. Alegerea lui Makayev a ridicat semne de întrebare. Biroul se concentra la acea vreme pe rachete balistice lansate de pe submarine, explică Sam Lair.

Vladimir Putin a anunțat că racheta balistică intercontinentală Sarmat a fost testată cu succes / Foto – Profimedia Images

Racheta trebuia lansată până în 2020. Termenul-limită nu s-a respectat

Biroul de Proiectare Yangel, care fabricase seria SS-18 în epoca sovietică, se afla acum în Ucraina independentă. În consecință, nu mai era o opțiune. Între timp, NPOmash, susținătorul inițial al noii rachete, avea prea multe alte proiecte.

Astfel, Makaev a obținut contractul. Inițial, racheta trebuia lansată până în 2020. Evident, termenul limită nu a fost respectat.

  • Biroul de proiectare Makaev nu proiectase niciodată o rachetă atât de mare.
  • Nu proiectase o rachetă terestră de pe vremea Scud-B din epoca Războiului Rece. Au existat mai multe întârzieri în testele de ejecție ale noii rachete.
  • În 2017 au fost efectuate teste pop-up reușite.
  • În 2018 a fost validat sistemul de ejecție cu lansare la rece.

Primul test de zbor al rachetei nu a avut loc decât în ​​2022, la doi ani după ce racheta trebuia să fie lansată. În ciuda unui prim test de zbor reușit, problemele au continuat să afecteze programul Sarmat.

  • Al doilea test de zbor din 2023 a eșuat pur și simplu.
  • Al treilea test de zbor din 2024 a eșuat spectaculos când racheta a explodat după ejecția din siloz.
  • A provocat daune grave infrastructurii de testare de la Plessetsk și a lăsat în urmă un crater impresionant.

Racheta balistică intercontinetală Sarmat / Foto – Profimedia Images

Racheta balistică Sarmat, roluri importante în forța nucleară strategică rusă

Având în vedere acest ciclu de dezvoltare dificil, Makaev și Forțele Strategice de Rachete trebuie să fi oftat ușurați după testul de succes de la mijlocul lunii mai.

Racheta balistică Sarmat ar juca roluri importante în forța nucleară strategică rusă.

Primul este acela că ajută la acoperirea țintelor. Având în vedere dimensiunile sale masive, Sarmat, la fel ca predecesorul său SS-18 Satan, poate transporta o mulțime de focoase.

  • Anterior, se credea că Voevoda transportă doar cinci focoase pentru a ajuta rușii să respecte Noul START.
  • Cu toate acestea, cu tratatul a expirat, Rusia ar putea reveni la încărcătura obișnuită de zece focoase a rachetei R-36M2. Asta pe lângă contramăsuri suplimentare de apărare antirachetă.

Țintirea independentă a focoaselor o face destul de puternică ca armă de contraforță. Fiecare SS-18 putea lovi 10 rachete inamice.

Racheta balistică Sarmat face parte din efortul Rusiei de a distruge apărarea antirachetă a SUA.

Racheta balistică Sarmat, roluri importante în forța nucleară strategică rusă / Foto – Profimedia Images

Sarmat poate suprasatura apărarea SUA

Sarmat este adesea descris ca „Fiul lui Satan”. Satan a fost numele atribuit de Comunitatea de Informații a SUA sistemului SS-18.

Cu toate acestea, Sarmat poate avea mai multe asemănări cu „bunicul” său, SS-9, decât cu predecesorul său imediat.

Sarmat poate suprasatura apărarea. Unele rapoarte actuale (deși incerte) indică faptul că Sarmat va avea o încărcare maximă de focoase similară cu cea a R-36M2, care transportă 10 vehicule de reintrare, se mai arată în analiza The Insider.

Racheta Sarmat poate ocoli obstacolele. În 2018, Putin a anunțat o gamă largă de sisteme exotice.

  • rachetă de croazieră cu propulsie nucleară
  • torpilă nucleară
  • vehicule hipersonice de planare.

Au fost concepute pentru a învinge apărarea antirachetă a SUA în diverse moduri.

În comentariile sale după cel mai recent test, Putin a declarat că Sarmat are o rază de acțiune de 35.000 km. Ar putea viza SUA dinspre sud, în loc să treacă peste Polul Nord, așa cum fac majoritatea rachetelor balistice intercontinentale.

Putin a declarat că Sarmat are o rază de acțiune de 35.000 km / Foto – Mediafax

Va fi Sarmat pregătită pentru „datoria de luptă” până la sfârșitul acestui an?

Va fi Sarmat pregătită pentru „datoria de luptă” până la sfârșitul acestui an, așa cum a indicat Putin?

Având în vedere istoricul programului, probabil că nu, susține Sam Lair în analiza The Insider.

  • Construcția este în curs de desfășurare la Divizia 62 de Rachete de la Uzhur pentru modernizarea silozurilor Voevoda.
  • Silozurile vor fi alimentate, firește, doar după ce racheta Sarmat va fi efectiv gata de desfășurare, ceea ce ar putea necesita mai multe teste de zbor suplimentare.

„Sarmat va întruchipa o reluare a gândirii sovietice, mai degrabă decât o descoperire sau o inovație profundă. Reflectă o preferință industrială pentru rachetele mari, cu combustibil lichid. Se bazează pe metode încercate și adevărate pentru a învinge problema reapariției apărării antirachetă americane. Suferă chiar și de aceleași probleme de testare care au afectat predecesoarele sale”, mai scrie Sam Lair.

Dacă Sarmat este un simbol, atunci simbolizează revenirea unora dintre cele mai periculoase dinamici ale cursei înarmărilor din timpul Războiului Rece.

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