Kyrylo Budanov, șeful Biroului Președinției din Ucraina, a criticat metodele de mobilizare utilizate în țară. Deși a recunoscut că măsurile coercitive sunt inevitabile, el a menționat că există loc pentru reforme pentru a elimina „cazurile de tratament inuman”. Pentru prima dată, cele mai înalte autorități ale țării au recunoscut că acțiunile centrelor teritoriale de recrutare depășesc adesea granițele legale.

Eforturile de recrutare s-au transformat într-o vânătoare de oameni, notează Konstantin Skorkin într-o analiză publicată de The Insider

„În prezent, abuzurile legate de mobilizarea în masă creează tensiuni pe frontul intern”, mai scrie acesta.

Sistemul ucrainean de centre teritoriale de recrutare și sprijin social (TCR) a înlocuit relativ recent sistemul de birouri de recrutare militară de tip sovietic.

S-a întâmplat pe 23 februarie 2022, cu o zi înainte de începerea invaziei la scară largă a Rusiei. Legea reformei fusese adoptată de Rada Supremă în 2021.

Spre deosebire de vechile birouri de recrutare, TCR-urile erau însărcinate nu doar cu înregistrarea și recrutarea militară, ci și cu furnizarea de protecție socială și soluții adaptive pentru veterani și familiile acestora.

Acestea erau menite să facă parte dintr-un efort care viza umanizarea și optimizarea serviciului militar în ansamblu.

„Cu toate acestea, în condițiile unui război la scară largă, TCR-urile au rămas concentrate aproape exclusiv pe dotarea armatei.

În primul an al războiului, sistemul nu a putut face față suficient de rapid afluxului enorm de voluntari . În fața birourilor s-au format cozi.

Cu toate acestea, pe măsură ce numărul recruților motivați s-a epuizat și a devenit clar că războiul se transforma într-un conflict prelungit – mai ales după eșecul contraofensivei Ucrainei din toamna anului 2023 – situația a început să se schimbe.

În 2024, situația s-a deteriorat drastic, mai ales după înăsprirea legii mobilizării în luna mai. Modificările au extins categoriile de persoane eligibile pentru serviciu și au redus vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani.

În această perioadă, mobilizarea a devenit din ce în ce mai coercitivă, iar conflictele au devenit mai violente”, continuă Konstantin Skorkin.

Corupția a exacerbat această problemă la nivelul întregii societăți. Potrivit sociologilor din Kiev, majoritatea (54%) a cetățenilor ucraineni consideră corupția o amenințare mai mare pentru țară decât chiar și agresiunea militară rusă (39%).

„Pe măsură ce amploarea corupției din cadrul TCR-urilor a ieșit la iveală, mult mai mulți ucraineni au început să considere sistemul ca fiind profund nedrept.

Unii potențiali recruți sunt înghesuiți în microbuze cu brațele îndoite la spate. Alții scapă de mobilizare cumpărând scutiri false sau certificate de invaliditate falsificate.

Ukrainska Pravda citează declarația unui militar atașat temporar unui TCR.

«Eram staționat la un punct de control pe drumul spre orașul Bukovel. Cu cât mașina ta era mai scumpă, cu atât «dizabilitatea» ta era mai impresionantă. Erau Rolls-Royce-uri și Bentley-uri peste tot. Unii șoferi fuseseră eliminați complet de pe listele de înmatriculare militare. În primele două zile după ce am văzut asta, am fost pur și simplu în stare de șoc».

Politologul ucrainean Volodimir Fesenko a declarat: «Mobilizarea este nepopulară în rândul publicului. Instinctul de autoconservare și înțelegerea faptului că războiul se va prelungi înseamnă că nimeni nu vrea să riște viața celor dragi»”, arată Konstantin Skorkin.

Militarii ucraineni semnalează și o altă problemă. În general, recruții aduși cu forța sunt extrem de slab motivați. Comandanții sunt nemulțumiți, dar nu au alternativă – armata are nevoie de personal.

„Conform statisticilor Biroului Comisarului pentru Drepturile Omului, numărul plângerilor privind acțiuni ilegale ale membrilor TCR este alarmant.

Șeful Biroului, Dmytro Lubinets, a remarcat că, în timp ce în 2024 au fost depuse 3.300 de plângeri, numărul a crescut la 5.000 în 2025.

În mai 2025, ofițerii unui birou de recrutare din Kiev au bătut mortal un bărbat

În aprilie 2026, un pacient cu cancer a murit

În plus, pe 30 aprilie 2026, o echipă TCR din regiunea Rivne a fost ținta focurilor de armă automate, incident soldat cu rănirea unui ofițer de poliție și a unui militar”, mai scrie Konstantin Skorkin.

GRU și FSB, operațiuni de sabotaj

Fiind coloana vertebrală a eforturilor de recrutare ale Kievului, TCR-urile sunt o țintă importantă pentru operațiunile de sabotaj rusești.

Andrii Kovalenko este șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, sub egida Consiliului Național de Securitate și Apărare.

„Acesta a declarat că o serie de explozii în apropierea clădirilor TCR, în perioada 2024-2025, au fost coordonate de agenți ai Direcției Principale de Informații (GRU) și Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei.

În aceste acțiuni au fost utilizate canale Telegram pentru a recruta participanți.

Un incident similar a avut loc în Bila Țerkva, la sfârșitul lunii aprilie 2026. Un localnic a aruncat o grenadă activă în curtea unui TCR. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Potrivit anchetatorilor, bărbatul fusese manipulat de ruși care se dădeau drept ofițeri SBU.

Autoritățile ucrainene sunt conștiente că tensiunile din jurul mobilizării ar putea destabiliza frontul intern. Prin urmare, depun eforturi considerabile pentru a remedia problema”, mai scrie Konstantin Skorkin.

În august 2023, în urma scandalului care a implicat centrul de recrutare din Odesa, președintele Volodimir Zelenski i-a demis imediat pe toți ofițerii regionali de recrutare.

„Împotriva a 112 angajați ai TCR (inclusiv ofițerul șef de recrutare din Odesa) au fost deschise dosare penale.

S-a decis ca ofițerii de recrutare să fie numiți să lucreze în afara regiunilor lor de origine.

Aceștia nu ar mai avea legăturile locale necesare pentru construirea unor scheme de corupție.

De la începutul anului 2026, rezolvarea problemelor legate de recrutare a fost plasată în competența noului șef al Biroului Președinției, Kyrylo Budanov”, explică Konstantin Skorkin.

„2 milioane de ucraineni sunt căutați pentru că se sustrag recrutării”

Între timp, Zelenski a anunțat o reformă a mobilizării.

Implementarea acesteia va fi supravegheată de noul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, fost viceprim-ministru pentru digitalizarea serviciilor publice.

„Reforma prevede un audit cuprinzător al Ministerului Apărării (sistemul TCR se află sub lanțul său de comandă), crearea unor mecanisme mai transparente pentru înregistrarea și mobilizarea militară.

Se prevede și o schimbare a accentului de la mobilizarea forțată la serviciul contractual.

Fedorov recunoaște

Un număr semnificativ de bărbați ucraineni aflați în vârstă de recrutare au părăsit țara încălcând legea.

Atâta timp cât agresiunea rusă continuă, Ucraina nu are altă opțiune decât să impună o mobilizare în masă. Dar metodele folosite pentru implementarea acestei politici devin una dintre principalele provocări interne ale țării”, încheie Konstantin Skorkin.

