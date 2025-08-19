Șeful DNA acuză public atacuri după dosarul deschis lui Florian Coldea: O să cântăresc foarte bine

„Cele mai multe critici la noi au venit după dosarul Coldea, fără doar și poate. De acolo lucrurile au căpătat alte valențe, au căpătat valențe personale, nu de critică jurnalistică. Mie CSM mi-a apărat reputația de vreo 4-5 ori”, a spus șeful DNA, la Aleph News.

Marius Voineag spune că atacurile au venit din partea unor politicieni și că intenționează după ce nu va ma fi pe funcție să acționeze în instanță.