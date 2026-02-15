Prima pagină » Actualitate » Alertă în Galați: o grenadă a fost descoperită în apropierea gării din orașul de pe Dunăre

Alertă în Galați: o grenadă a fost descoperită în apropierea gării din orașul de pe Dunăre

15 feb. 2026, 12:12, Actualitate
Alertă în Galați: o grenadă a fost descoperită în apropierea gării din orașul de pe Dunăre
Alertă în Galați: o grenadă a fost descoperită în apropierea gării / Sursa FOTO: ISU Galați

Alertă privind siguranță publică în Galați: o grenadă a fost descoperită în apropierea gării din orașul de pe Dunăre.

Zona a fost izolată, iar experții pirotehniști au ridicat obiectul periculos.

Grenada, neexplodată!

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 15 februarie. ISU Galați a anunțat că a fost descoperită muniție rămasă neexplodată în zona gării din oraș.

Sosiți la fața locului, pirotehniștii au izolat zona și, apoi, au ridicat grenada.

„În cursul nopții trecute, în jurul orelor 02:30, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată prezența unui posibil element de muniție în zona gării din municipiul Galați. La fața locului s-a deplasat de urgență echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență General «Eremia Grigorescu» al județului Galați.

În urma cercetărilor efectuate, specialiștii au identificat un element de muniție rămas neexplodat, respectiv o carcasă de grenadă”, a transmis ISU.

Grenada va fi distrusă într-un poligon special amenajat, scrie Mediafax.

„Reamintim cetățenilor că, în cazul descoperirii unor obiecte metalice ce pot proveni din muniție, nu trebuie să le atingă, să le miște sau să le transporte, ci să anunțe de urgență autoritățile prin apel la 112”, a mai precizat ISU Galați.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil

Recomandarea video

Citește și

Ce alimente trebuie să facă parte din dieta ta. Sunt considerate sănătoase
14:00
Ce alimente trebuie să facă parte din dieta ta. Sunt considerate sănătoase
POLITICĂ Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
13:56
Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
SPORT Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie
13:54
Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie
EXCLUSIV A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
13:52
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
EXTERNE Barack Obama, anunț despre extratereștri și Area 51: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”
13:19
Barack Obama, anunț despre extratereștri și Area 51: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”
ALERTĂ Cum s-au folosit mafioții ucraineni de numele unei judecătoare CCR pentru a fura o firmă din România. Ce spune Iuliana Scântei
13:18
Cum s-au folosit mafioții ucraineni de numele unei judecătoare CCR pentru a fura o firmă din România. Ce spune Iuliana Scântei
Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc sportivii de performanță sub presiunea extremă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe