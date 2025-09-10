Sorin Grindeanu RECUNOAȘTE: Am vrut să strâng partidul și să ieșim de la guvernare

Sorin Grindeanu a recunoscut la România TV că a vrut să iasă la guvernare ca urmare a faptului că în coaliție PSD nu a fost ascultat în privința eliminării CASS pentru mame, deținuți politice și veterani de război.

„Am vrut să strâng partidul și să ieșim de la guvernare. Hai să încercăm să nu fim declanșatorii la criză. Deținuții politici, veteranii de război. Nu m-am așteptat să nu fie acceptat. Am încercat să-i conving pe cei de la PNL, domnule vorbim de deținuți politici. Mi-a fost greu”, a spus Grindeanu la RTV.

Președintele interimar al PSD a declarat că a decis ulterior să facă proiecte de lege privind exceptarea de la plata CASS a acestor categorii sociale.

„Am depus tot grupul PSD au semnat vreau să fie dezbătute și semnate în regim de urgență, unul este legat de mame, indemnizații, eliminarea CASS și al doilea pentru deținuți politici, veterani de război, călugări”, a mai spus Grindeanu.

Întrebat dacă Nicușor Dan va promulga aceste proiecte de lege, Grindeanu a spus că: „Președintele României nu cred că nu ar vrea să repare aceste excese”.