Tanczos Barna: Reforma nu înseamnă pur și simplu concediere de persoane

03 sept. 2025, 22:34, Știri
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri seara,  la Antena 3 CNN că: „reforma trebuie făcută și reforma nu înseamnă pur și simplu concediere de persoane. Trebuie să vedem, să dimensionăm, aparatul local al administrației publice locale, a primăriei în funcție de nevoi și în funcție de serviciile oferite de primărie”.

Tanczos Barna a explicat diferența dintre o primărie care a externalizat serviciile și o alta care lucrează cu propriul personal.

„O primărie dacă are angajați pe pază și nu a externalizat serviciul de pază la nivelul orașului, județului, municipiului, nu poate fi comparată cu o primărie care are 200 de angajați, poliție locală, și de aici vin diferențele. O primărie care externalizat, știu eu, alte servicii nu poate fi comparată cu o primărie care are tot personalul de la parcuri, grădină, nu știu de care și nu știu ce mai face. O primărie de municipiu produce răsaduri, de exemplu pentru parcurile din oraș. Unele primării au angajat tot personalul pe primărie, alte primării au înființat o companie a primăriei și angajații sunt acolo”, a spus vicepremierul.

Fostul ministru al Finanțelor spune că reducerea de 10% trebuie să facă în funcție de fiecare primărie în parte.

„Normal că diferențele de 200-300 de oameni se văd în statistică și dacă faci o reducere cu 10% normal că îl pedepsești pe cel care a ținut angajații în primărie și a generat costuri mai mici, pentru că măcar TVA-ul și la economisiri”, mai spune Tanczos Barna.

