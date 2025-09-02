Tot cu demisia pe masă după întâlnirea de la Cotroceni. Bolojan: Nu e problemă de amenințare, ci o constatare de bun simț

„Au fost discuții legate de două subiecte, propunerile pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea și componenta de administrație pe care nu am finalizat-o si despre colaborarea din Coaliție”, a răspuns Bolojan, întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o la Cotroceni.

Întrebat la Digi 24, despre posibilitatea de a-și da demisia, premierul Ilie Bolojan a spus: „Sper să găsim o soluție, pentru că atunci când ai o funcție publică, indiferent de greutăți, să știi că merită să faci asta, în cazul meu, să fac ceva pentru România”.