Tot cu demisia pe masă după întâlnirea de la Cotroceni. Bolojan: Nu e problemă de amenințare, ci o constatare de bun simț

„Au fost discuții legate de două subiecte, propunerile pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea și componenta de administrație pe care nu am finalizat-o si despre colaborarea din Coaliție”, a răspuns Bolojan, întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o la Cotroceni.
Întrebat la Digi 24, despre posibilitatea de a-și da demisia, premierul Ilie Bolojan a spus: „Sper să găsim o soluție, pentru că atunci când ai o funcție publică, indiferent de greutăți, să știi că merită să faci asta, în cazul meu, să fac ceva pentru România”.
„Dacă nu poți face ceva pentru a traversa o perioadă dificilă, nu se justifică să stai pe funcție. Dar aste nu e problemă de amenințare sau de termen ultimumativ, e o constatare de bun simț Dacă nu venim cu o soluție pentru pachetul pe administrație, măsurile sunt incomplete”, a mai spus Bolojan.