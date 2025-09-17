Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că analizează PLAFONAREA: Când ai hotărât cu ai tăi să renunți la măsură, nu ai analizat?

Mihai Tudose îl critică pe Ilie Bolojan pentru că nu este de acord cu prelungirea plafonării la alimentele de bază, măsură susținută de PSD, UDMR și chiar USR.

„Domnul Bolojan n-ar fi de acord cu prelungirea plafonării, în schimb, declarația domniei sale, că va analiza câteva săptămâni dacă e bine sau nu să menținem această plafonare. Acum analizezi? Dar când ai hotărât tu cu ai tăi să renunți la această măsură nu ai analizat? Că trebuia în momentul acela să o facă, ăsta e fluxul firesc”, a întrebat Mihai Tudose, în direct la RTV.

Fostul premier a declarat că inclusiv USR susține măsura, însă premierul tot analizează, după ce a spus că nu.