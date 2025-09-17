Tudose, MESAJ pentru Bolojan: „Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru”

„Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru”, a declarat Mihai Tudose la RTV, întrebat dacă premierul Bolojan a pus din nou demisia pe masă în cadrul coaliției de miercuri seara.

Mihai Tudose a mai spus ironic despre joaca de-a demisia premierului că: „O să-și dea demisia și de la contabilitate o să-l țină pe statul de plată că nu-l mai crede nimeni”.

Fostul premier și actual președinte al Consiliului Național al PSD a declarat că stabilitatea politică este cea mai importantă.