Adrian Năstase dezvăluie ce i-a spus Traian Băsescu la o petrecere privată: „Adriane, să știi că nu eu ți-am făcut dosarele, ci Coldea”.

Fostul premier Adrian Năstase susține că fostul președinte Traian Băsescu i-a transmis direct că Florian Coldea a fost cel care s-a ocupat de instrumentarea dosarelor sale penale. Prezent în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul prim-ministru al României a relatat un episod petrecut la o recepție oficială, unde fostul șef de stat a încercat să își decline responsabilitatea pentru condamnările sale. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Mărturisirea neașteptată a lui Traian Băsescu la un eveniment oficial

Fostul prim-ministru a explicat culisele unei discuții private pe care a purtat-o cu fostul președinte al României. Adrian Năstase a dezvăluit că dialogul a avut loc cu ocazia unei recepții diplomatice, moment în care fostul șef al statului a dorit să clarifice rolul său în anchetele judiciare declanșate în urmă cu mai bine de un deceniu împotriva liderului social-democrat.

„În mod evident. Eu știu că s-a ocupat foarte eficient de dosarele mele și asta mi-a spus Traian Băsescu, deci am o sursă credibilă. Eram la o recepție, cred că de Ziua Națională a Republicii Moldova, și a venit Băsescu, m-a bătut pe umăr și mi-a spus: „Adriane, să știi că nu eu ți-am făcut dosarele, ci Coldea””, a spus fostul premier Adrian Năstase.

Adrian Năstase consideră că Traian Băsescu a fost beneficiarul direct al dosarelor

Adrian Năstase nu a acceptat însă justificarea oferită de Traian Băsescu și i-a răspuns pe loc fostului președinte. Fostul premier i-a reproșat că structurile operative din serviciile secrete nu acționau pe cont propriu, ci executau comanda politică a regimului de la acea vreme.

„Traiane, eu nu cred că el a avut un interes să-mi facă dosare. Cred că interesul a fost al tău, pentru că el s-a ocupat de dosare…”, a declarat fostul premier Adrian Năstase.

Adrian Năstase a executat două pedepse cu închisoarea în dosarele Trofeul Calității și Zambaccian

Fostul prim-ministru al României din perioada 2000-2004, Adrian Năstase, a fost vizat de mai multe dosare penale instrumentate de DNA. În 20 iunie 2012, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu executare în dosarul „Trofeul Calității”. Cauza a vizat folosirea funcției de președinte al unui partid politic pentru obținerea unor fonduri destinate campaniei prezidențiale din 2004. Prejudiciul calculat în dosar a fost de aproximativ 6,48 milioane de lei, echivalentul a peste 1,4 milioane de euro.

La 6 ianuarie 2014, instanța supremă a pronunțat o a doua condamnare definitivă, de 4 ani de închisoare cu executare, în dosarul „Zambaccian”. Adrian Năstase a fost găsit vinovat de luare de mită în formă continuată și a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj. Procurorii au evaluat foloasele necuvenite primite de fostul premier și de soția sa la aproximativ 630.000 de euro. Acestea constau în bunuri importate din China, cheltuielile aferente importurilor și contravaloarea unor lucrări de renovare a unor imobile din București și Cornu.