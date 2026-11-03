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Dan Tanasă își justifică declarațiile care l-au dus în instanță: „Doar în sistemele totalitare nu ai voie să îți împărtășești opinia”

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Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vicepreședintele AUR, Dan Tănasă, a oferit detalii în exclusivitate despre dosarul în care este implicat. Deputatul AUR a susținut că un senator sau un deputat are dreptul să își exprime opinia politică fără repercusiuni, conform legii, lucru care, în cazul său, nu s-a întâmplat. De asemenea, Dan Tănasă a afirmat că doar într-un sistem totalitar nu ai voie să îți exprimi opinia publică. Întrebat de moderatorul emisiunii dacă ar mai face și acum aceste declarații și dacă regretă postările despre migranții angajați în România, deputatul AUR a răspuns că nu regretă nimic și că își menține poziția. În continuare, acesta a adăugat că a jurat, cu mâna pe Biblie, să apere românii, nu „sri lankezii, bengalezii” sau alți străini. Emisiunea poate să fie urmărită live aici.

Dan Tanasă acuză că un politician are dreptul la opinie politică și nu trebuie tras la răspundere conform Constituției

Dan Tănasă a susținut că dosarul în care este implicat reprezintă o sancționare a opiniei politice și a afirmat că doar în sistemele totalitare exprimarea unei opinii poate fi pedepsită. Deputatul AUR a precizat că dosarul se află în camera preliminară la Înalta Curte și că urmează să depună excepții împreună cu avocații săi. De asemenea, acesta a invocat prevederile Constituției României privind protecția opiniilor politice exprimate de senatori și deputați.

„Doar în sistemele totalitare delictul de opinie este pedepsit. Doar în sistemele totalitare, doar acolo nu ai voie să-ți împărtășești opinia. În momentul acesta, dosarul este în cameră preliminară la Înalta Curte. Însă postarea și ce mi se întâmplă mie nu este despre mine, în mod neapărat. Sigur că trebuie să răspund eu, pentru că am avut o opinie politică. Opinia politică pe care, de altfel, o protejează Constituția României. Îmi spune foarte clar că senatorii și deputații nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile exprimate și pentru opiniile politice”, a susținut vicepreședintele AUR Dan Tanasă.

Dan Tanasă ironizează faptul că i s-a făcut dosar penal pentru discriminarea muncitorilor necalificați

Dan Tănasă a spus, ironic, că i se reproșează că ar fi instigat la discriminarea muncitorilor de pe două continente. Deputatul AUR a afirmat că este acuzat că ar fi instigat la discriminarea miliardei de cetățeni din Asia și Africa, prin declarațiile sale despre importul de muncitori necalificați.

„Vă dați seama ce realizare am. Eu am instigat la discriminarea miliardei. Eu, un amărât de cetățean de aici din România, un european în 2026, am instigat la discriminarea împotriva miliardei de cetățeni de pe două continente. Mi se reproșează mie că am instigat la discriminarea miliardelor de muncitori de pe două continente. Necalificați din Asia și din Africa. Asta mi se spune că am discriminat muncitorii de pe două continente. Asia și Africa. Am instigat la discriminarea lor” a relatat Dan Tanasă.

Dan Tanasă: „Am jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituție să asigur bunăstare pentru români”

Dan Tănasă a contestat interpretarea potrivit căreia postarea sa nu ar reprezenta o exprimare a unei opinii politice. Deputatul AUR a susținut că, în calitate de demnitar al statului român, a jurat să asigure bunăstarea românilor și a subliniat că nu și-a asumat obligația de a aduce în România muncitori din Nepal, Sri Lanka sau Bangladesh.

„Acum mi se spune că această postare a mea nu este o exprimare a unei opinii. Da, că nu e o exprimare a unei opinii. Deși eu am avut în repetate rânduri declarații politice, am avut luări de cuvânt, am avut și postări de-ale mele pe rețelele de socializare, pentru că eu, în calitate de demnitar al statului român, am jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituție să asigur bunăstare pentru români. Eu n-am jurat nicăieri să aduc cât mai mulți nepalezi, srilankezi, bengalezi în România, ca să nu știu cui să-i fie bine”.

Deputatul Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare

Deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru incitare la violență, ură sau discriminare, după o postare pe rețelele sociale apărută pe 19 august 2025 în care le cerea românilor să refuze comenzile livrate de muncitori străini.

 „Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”, a scris deputatul AUR pe Facebook.

Parchetul General a anunțat joi, 22 octombrie, că procurorul de caz a finalizat cercetările și a transmis rechizitoriul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Mesajul care a declanșat ancheta a fost publicat pe 19 august 2025 și îi viza pe lucrătorii proveniți din Asia și Africa.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat trimiterea în judecată a unui deputat din Parlamentul României, acuzat că ar fi incitat publicul la ură și discriminare împotriva muncitorilor străini. Potrivit Parchetului General, ancheta a fost finalizată, iar cauza a fost înaintată instanței competente.

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