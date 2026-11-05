BBC: Tensiuni între Trump și JD Vance după înfrângere usturătoare a republicanilor la alegerile din SUA. Războiul din Iran, în centrul disputei

Înfrângerea grea a republicanilor în alegerile pentru Congres prefigurează „marea schismă” între vicepreședintele SUA, JD Vance și Donald Trump în premisa viitoarelor alegeri americane din 2028. Vance, care se pregătește să ia locul lui Trump la Casa Albă, spus „pe șleau” motivul care a dus la prăbușirea istorică a Partidului Republican la midterms.

Republicanii, ieșiți puternic șifonați după scrutin, încearcă să înțeleagă acum de ce au pierdut controlul asupra ambelor camere ale Congresului, iar în partid încep deja discuțiile despre alegerile prezidențiale din 2028, relatează BBC .

Vicepreședintele JD Vance a pus înfrângerea Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului, cunoscute în America sub denumirea de „midterms” pe seama războiului declanșat de Trump din Iran . Declarația sa vine în contradicție directă față de motivele invocate de Donald Trump imediat după ce s-a aflat rezultatul alegerilor de marți.

Vance a recunoscut că o parte dintre americanii care l-au votat pe Trump în 2024 nu au mai susținut candidații republicani la scrutinul din 3 noiembrie, tocmai din cauza șefului de la Casa Albă.

„Unul dintre aspectele care îi preocupau intens pe analiștii de date din echipa noastră era „compoziția”, adică dacă structura electoratului era suficient de favorabilă republicanilor pentru a câștiga alegerile din 2024. Și, în ciuda sondajelor care indicau o victorie zdrobitoare a democraților, datele ne spuneau în continuare același lucru: în unele state, prezența la vot era doar acceptabilă, în altele era pur și simplu uimitoare, iar în niciun stat nu era catastrofală. În echipa noastră domnea un sentiment autentic de optimism: oamenii noștri se prezentau la vot.

Așa că l-am întrebat pe cel mai deștept analist de date pe care îl cunosc: asta înseamnă că vom șoca lumea? „Nu”, mi-a răspuns el. „S-ar putea să ne descurcăm mai bine decât sugerează sondajele. Dar datele ne arată că mulți dintre alegătorii lui Trump/Vance din 2024 sunt supărați și intenționează să voteze pentru adversari. Alegătorii noștri vin la urne, dar s-ar putea să nu voteze pentru noi.”

Ei bine, acum asta pare profetic. Alegătorii noștri chiar s-au prezentat la urne. În Florida, de exemplu, electoratul a fost cu 9 puncte procentuale mai republican decât democrat, cu doar câteva puncte mai slab decât în 2024. Fără îndoială, au existat locuri în care am fi putut obține o prezență mai bună la vot. Dar problema principală nu este prezența la vot. Problema principală este că multe persoane care au votat pentru Trump/Vance în 2024 au votat pentru democrați în 2026.

Vor fi multe dispute interne și certuri cu privire la ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat asta. Unul dintre analiștii de sondaje pe care îl respect foarte mult mi-a spus că mesajele noastre economice nu au fost suficient de clare în ultima fază a campaniei. Sunt sigur că este adevărat. Dar adevăratul motiv pentru care am pierdut este evident pentru aproape toată lumea.

Un alt specialist în sondaje – una dintre cele mai inteligente persoane pe care le cunosc în politică – mi-a spus ieri că vom pierde scrutinul generic cu 13 puncte. Mă simțeam pesimist înainte de ziua de marți, dar chiar și eu am fost șocat de acest lucru. În sondajele sale, el a observat că mulți dintre alegătorii lui Trump din 2024 erau supărați și intenționau să voteze pentru democrați. El i-a întrebat pe acei alegători care ne-au părăsit ce i-ar determina să revină în tabăra noastră.

Cele patru răspunsuri principale, care au reprezentat aproape toate răspunsurile, au fost:

1) Să punem capăt războiului

2) Să ne concentrăm pe costul vieții/inflație

3) Să punem America pe primul loc

4) Să schimbăm relația noastră cu Israelul

Alegătorii noștri s-au prezentat la urne. Iar cele patru motive de mai sus sunt motivele pentru care mulți dintre ei au votat pentru democrați. Asta conform unui specialist în sondaje care a prevăzut cu exactitate rezultatele. În timp ce mulți și-au petrecut ziua de luni atacând-o pe Rachel Campos Duffy pentru că a cerut o soluție diplomatică la conflict, se pare că sfatul ei politic a fost unul bun. (De asemenea, este o persoană minunată.)

În următoarele câteva luni, vor fi multe încercări de manipulare psihologică. Așteptați-vă să auziți numeroși politicieni ai establishmentului spunând că soluția la problemele noastre este amnistia. Sunt deschis la ideea că ar trebui să schimbăm modul de aplicare a legii – concentrându-ne mai mult pe întreprinderile care angajează forță de muncă ilegală, de exemplu. Dar oricine promovează amnistia vă minte.

Motivul pentru care am pierdut este războiul. Chiar președintele însuși a spus asta aseară.

Dacă doriți să susțineți că a meritat, că a meritat să pierdem Senatul pentru următorii 6 ani, atunci faceți-o. Susțineți că a fost un preț care a meritat plătit. Fie că sunteți de acord sau nu, cel puțin este o atitudine sinceră.Dar toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice discuție sinceră despre ce urmează de aici trebuie să pornească de acolo.

Rămân optimist în privința țării noastre. Către cei care sunt supărați și vor să spună: „V-am spus eu”: aveți dreptate, chiar ne-ați spus. Folosiți această energie pentru a-i alege pe republicanii care împărtășesc viziunea voastră asupra lumii. Către cei care sunt pur și simplu supărați pe rezultate, aveți toate motivele să fiți. Să luăm această furie și să ne întoarcem la munca de a ne salva țara.”, a scris JD Vance pe X.