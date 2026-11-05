Doi angajați ai Administrației Bazinale de Apă Olt au ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) i-au pus sub acuzare pentru două fapte de luare de mită. Este vorba despre Băviță Daniel, șeful Serviciului Inspecție Bazinală a Apelor, și Trușcă Constantin Alin, inspector în cadrul aceleiași structuri. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi primit bani de la reprezentanții unor societăți care exploatau și sortau agregate minerale, în schimbul unor sancțiuni mai blânde sau al evitării amenzilor.

Decizia de arestare preventivă a fost luată la 4 noiembrie 2026 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, care a admis propunerea procurorilor DNA – Serviciul Teritorial Brașov.

Ancheta vizează două situații distincte, înregistrate la 12 august 2026, când cei doi inspectori ar fi efectuat controale la punctele de lucru ale unor societăți comerciale din județul Brașov. Conform probelor administrate de procurori, aceștia ar fi pretins și primit, în două împrejurări diferite, 10.000 de lei și, respectiv, 6.000 de lei.

Banii ar fi fost solicitați pentru ca inspectorii să nu aplice sancțiuni contravenționale pentru neregulile descoperite sau să dispună măsuri mai puțin severe în raport cu abaterile constatate.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore la 3 noiembrie, dată la care procurorii au dispus și punerea în mișcare a acțiunii penale. Ulterior, instanța a hotărât arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

DNA precizează că investigațiile continuă și în privința altor persoane implicate în cauză.

Diana Buzoianu reclamă nereguli în controalele asupra balastierelor din Olt

Cazul a provocat și o reacție din partea fostului ministru al Mediului, Diana Buzoianu, care a făcut o legătură între ancheta privind inspectorii de la Apele Române și problemele semnalate anterior în județul Olt, în legătură cu exploatările de agregate minerale.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a salutat arestarea celor doi angajați, dar a susținut că situația ar putea reprezenta doar o parte dintr-un fenomen mai amplu de corupție și tolerare a ilegalităților în activitatea de control.

Diana Buzoianu a readus în atenție cazul unei balastiere despre care afirmă că s-a extins pe o suprafață de 75 de hectare fără să fie verificată de inspectorii responsabili. Potrivit fostului ministru, exploatarea ar fi provocat un prejudiciu de milioane de lei statului român.

Aceasta a mai afirmat că exploatările ilegale de agregate minerale ar avea conexiuni cu persoane influente la nivel local și a pus sub semnul întrebării eficiența controalelor efectuate de inspectorii din structurile responsabile.

Ministrul cere clarificări privind posibilele responsabilități din sistem

Diana Buzoianu consideră că ancheta DNA trebuie privită dincolo de cele două persoane arestate și atrage atenția asupra necesității identificării tuturor celor care ar fi putut contribui la protejarea exploatărilor ilegale.

Fostul ministru al Mediului a ridicat inclusiv problema unei eventuale răspunderi penale pentru persoanele care ar fi ascuns neregulile legate de balastierele din Olt. În postarea sa, aceasta a scris despre un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de lei și a întrebat dacă, în următorii doi ani, vor exista condamnări în dosarele care vizează aceste situații.

„Sigur nu a fost singurul caz de mită ca să nu se uite inspectorii din Olt. Și sigur nu au fost cei 2 inspectori singurii care făceau tot posibilul să acopere ilegalitățile”, a transmis Diana Buzoianu.

Ancheta DNA continuă

Arestarea celor doi inspectori reprezintă o etapă a anchetei desfășurate de procurorii anticorupție, iar investigațiile continuă inclusiv față de alte persoane.

DNA subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale nu înlătură prezumția de nevinovăție, cei doi inculpați beneficiind de acest drept pe parcursul întregului proces penal.

Deocamdată, acuzațiile privind mita se referă la cele două situații descrise de procurori, în valoare totală de 16.000 de lei. Aspectele semnalate de ministrul Mediului cu privire la balastierele din Olt, eventualele legături politice și responsabilitatea altor persoane trebuie analizate distinct, în cadrul verificărilor și anchetelor competente.