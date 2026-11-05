Din nou Ro-Alert în județul Tulcea. Localnicii, sfătuiți să se adăpostească din cauza dronelor

Din nou mesaj Ro-Alert în judetul Tulcea. Locuitorii din nord-estul judeţului Tulcea au primit joi un nou mesaj RO-Alert despre o posibilă incursiune de drone şi au fost sfătuiţi să se adăpostească.

”Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul transmis către populație.

Și miercuri, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin mesaj Ro-Alert asupra riscului unei incursiuni de drone. ISU le-a recomandat oamenilor să se adăpostească, să rămână calmi și să respecte măsurile de protecție.

Mesaje Ro-Alert în 6 județe din țară, pe 31 octombrie

Alerta vine după ce, pe 31 octombrie, autoritățile au emis mesaje Ro-Alert pentru 6 județe din țară. Vă reamintim că, la momentul acela, două drone au pătruns neautorizat, dispre Republica Moldova, în spațiul aerian al țării.