„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 04 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează efectele votului SUA și ce nu înțeleg liderii de la noi

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, generalul cu patru stele în rezervă Silviu Predoiu, fost prim-adjunct al directorului SIE, vine cu analize despre rezultatul alegerilor din Statele Unite și efectele victoriei democraților asupra administrației Trump. Ce nu înțeleg cei care se bucură de rezultatul scrutinului american? Va pierde Donald Trump din puterea de decizie? Ce se schimbă în relația SUA cu Europa și România? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Elbridge Colby, oficial al Pentagonului, a fost în vizita la București. Cum se va redistribui prezența militară americană în regiune? Vom avea mai multe sau mai puține trupe SUA în România?

Moțiunea simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, aduce în discuție deficitul bugetar și transparența cifrelor oficiale. De ce există diferențe de peste 28 de miliarde de lei între cele două raportări?

Salariul minim crește în Bulgaria de anul viitor. România când găsește o soluție?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.