„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 03 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Tanasă, mesaj dur despre migrație. Este România pregătită pentru noua strategie europeană de azil?

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Dan Tănasă, vicepreședintele AUR, vine cu declarații despre migrația în Europa și politica europeană de azil. Migrația în masă reprezintă o amenințare pentru civilizația occidentală? Ce se întâmplă cu forța de muncă străină? Care este poziția AUR față de strategia europeană cu privire la migrația? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Guvernarea Luca Niculescu ar putea începe cu o… moțiune de cenzură. Detaliul care poate anunța un guvern cu viață scurtă.

Alegerile din SUA. Unde greșesc politicienii și comentatorii?

Limba maghiară în administrație reaprinde conflictul politic. PNL și USR au susținut un proiect UDMR. Ce le-a reproșat Dan Tănasă partidelor?