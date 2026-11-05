Vreme la extreme. De la minus 4 grade, la maxime de primăvară. Unde va fi cel mai cald, astăzi, potrivit ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că ploile încep să se retragă, încetul cu încetul. Cerul se înseninează chiar de la primele ore ale dimineții. Astăzi, la ora 08:00, a plouat doar la Craiova și la Drobeta-Turnu Severin.

Valorile termice din cursul zilei de astăzi vor crește ușor față de ziua anterioară, în majoritatea zonelor țării. Maximele se vor încadra între 6 și 15 grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei.

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Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și izolat ploi slabe

La munte, la altitudini de peste 1.700 m, vor predomina ninsorile.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în Moldova și local în nord-estul Munteniei și în Dobrogea (viteze de 40…50 km/h) și pe crestele montane (rafale de 60…70 km/h).

Temperaturile minime, în mare parte mai mici față de normele perioadei, vor fi cuprinse în general între minus 4 și 4 grade. Pe arii restrânse, mai ales în a doua parte a nopții, se va forma ceață, posibil asociată și cu burniță, precizează meteorologii ANM.

Vreme rece în București, cer înnorat la primele ore

În București, conform ANM, vremea va fi rece pentru această dată. Temperatura maximă va fi de 8…9 grade, iar cea minimă de 0…2

grade.

Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, apoi se va degaja. Vântul va sufla slab până la moderat.

Cea mai scăzută temperatură a dimineții de joi s-a înregistrat la Iezer. Termometrele au arătat minus 4 grade Celsius.

La Miercurea Ciuc a fost minus 1 grad Celsius.

La aceeași oră, în București s-au înregistrat 5 grade, iar aerul a fost cețos.

Temperatura maximă a acestei dimineți a fost de doar 7 grade. S-a înregistrat la Constanța, Cluj, Brașov, Oradea, Botoșani și la Reșița.

Au fost 0 grade la Vaslui și la Bacău și minus 1 grad Celsius la Baia Mare.