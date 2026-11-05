Vreme la extreme. De la minus 4 grade, la maxime de primăvară. Unde va fi cel mai cald, astăzi, potrivit ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că ploile încep să se retragă, încetul cu încetul. Cerul se înseninează chiar de la primele ore ale dimineții. Astăzi, la ora 08:00, a plouat doar la Craiova și la Drobeta-Turnu Severin.
Valorile termice din cursul zilei de astăzi vor crește ușor față de ziua anterioară, în majoritatea zonelor țării. Maximele se vor încadra între 6 și 15 grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei.
Temperaturile minime, în mare parte mai mici față de normele perioadei, vor fi cuprinse în general între minus 4 și 4 grade. Pe arii restrânse, mai ales în a doua parte a nopții, se va forma ceață, posibil asociată și cu burniță, precizează meteorologii ANM.
În București, conform ANM, vremea va fi rece pentru această dată. Temperatura maximă va fi de 8…9 grade, iar cea minimă de 0…2
grade.
Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, apoi se va degaja. Vântul va sufla slab până la moderat.
Au fost 0 grade la Vaslui și la Bacău și minus 1 grad Celsius la Baia Mare.