Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, președintele partidului Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu, face dezvăluiri de la Bruxelles. Aflăm ce se întâmplă cu banii europeni după amenedamentul Fritz. Ce verdict dă Ursula von der Leyen ? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Dezvăluiri! De câte ori au „pârât” politicienii români la Bruxelles. Mersul cu „jalba-n proțap”, sport național!

Legea ANI a trecut de Senat cu 106 voturi „pentru”, 19 „contra” și zero abțineri. Urmează să fie promulgată de Nicușor Dan. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR.

Tot astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, discutăm despre Bolojan care a primit telefon de la procurorii DNA. Premierul demis este așteptat la audieri în calitate de martor în dosarul Cristinei Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului anchetată pentru că ar fi ajutat un fost lider PNL, Mihai Barbu, să-și folosească influența pentru a rezolva problemele unui om de afaceri.

Avem ziua și drona. O altă dronă încarcată cu explozibil a apărut pe plaja din Olimp. A fost detonată direct pe plajă. E România noua țintă a rușilor? Suntem în siguranță?