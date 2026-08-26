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Mihai Tudose îl torpilează pe Bolojan. „E o măsură de om normal la cap să tai alocațiile?”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, europarlamentarul PSD Mihai Tudose l-a criticat pe premieru demis pentru tăierea alocațiilor sociale pe perioada vacanței. Acesta spune că Bolojan nu s egândește că acele cazuri sociale au nevoie de banii aceia pentru supraviețuire. Vezi emisiunea live aici.

Tudose susține că tăierea alocațiilor sociale pe timpul verii nu e o decizie a unui „om normal la cap”

Europarlamentarul Mihai Tudose l-a atacat pe Bolojan în legătură cu măsurile luate privind  sprijinul acordat copiilor din familii vulnerabile. El a contestat intenția de a nu mai acorda bursele sociale în perioada vacanțelor. Mihai Tudose a susținut că acești bani sunt esențiali pentru copiii din familii cu venituri mici.  El a catalogat măsura drept greu de justificat și a susținut că Guvernul ar putea găsi alte domenii în care să facă economii.

„Vi se pară că e o măsură de om normal la cap, iertați-mă, să taie alocațiile sociale pe perioada vacanței? Copilul ăla e un caz social. El nu are ce să se întrețină. Unii sunt în întreținerea bunicilor, care au o pensie de-asta socială la rândul lor. Îi dai acei bani ca să trăiască. Ăla trăiește și în vacanță trei luni pe an. Acolo te apuci să faci economii? Păi, bun, adică e noaptea minții. Absolut. Halucinant. Nu poți să-i explici. Nu poți să-i explici. Pe mine mă depășește”, susține Mihai Tudose, europarlamentar.

Mihai Tudose l-a atacat pe Bolojan că face economie fix de unde nu trebuie

Europarlamentarul a criticat și o altă măsură pe care i-a atribuit-o guvernului condus de Ilie Bolojan, referitoare la drepturile acordate văduvelor veteranilor de război. Tudose a susținut că această categorie este foarte restrânsă și în scădere de la an la an și a pus sub semnul întrebării oportunitatea reducerii unui sprijin destinat unui număr atât de mic de persoane.

„A tăiat, țineți minte, anul trecut, pensiile la văduvele veteranilor de război. Sunt 200 și ceva în țară. Da, e o mână de oameni. Dacă mai sunt 200 și ceva în această categorie socială, nu crește. În fiecare an, cred că se înjumătățește. Ceva la nivelul de 10.000 de lei. Trebuie undeva aici, în cutiuță, să se dea ceva în scurt”, a declarat europarlamentarul Mihai Tudose.

Guvernul propusese eliminarea burselor sociale pentru elevi în perioada vacanțelor

Guvernul a propus eliminarea burselor sociale pentru elevi în perioada vacanțelor, începând cu anul școlar 2026–2027. Măsura nu se aplică însă în prezent, iar bursele aferente vacanței de vară din 2026 continuă să fie acordate potrivit regulilor aflate în vigoare.”

Alocațiile de stat pentru copii au rămas înghețate și în 2026, pentru al doilea an la rând, deși legislația prevedea indexarea anuală a acestora cu rata medie a inflației. Măsura a fost menținută prin „Legea Bolojan”, după ce, la începutul anului 2025, guvernul blocase deja majorarea alocațiilor pentru acel an.

Prin articolul XXV din Legea 141/2025, alocațiile au fost menținute la nivelul din decembrie 2025, care era, la rândul său, același cu cel din decembrie 2024. Astfel, majorarea care ar fi trebuit să intre în vigoare în 2026 nu s-a mai aplicat.

Potrivit Legii nr. 61/1993, alocațiile pentru copii ar fi trebuit să fie indexate anual, din oficiu, în funcție de rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul precedent.

Câți bani au pierdut copiii din cauza înghețării alocațiilor

În prezent, alocația este de 292 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta de peste doi ani și de 719 lei pentru copiii sub doi ani sau pentru cei cu dizabilități. Indexarea aferentă anului 2025 ar fi trebuit să țină cont de inflația de 10,4% din 2023, iar cea din 2026 de inflația de 5,6% înregistrată în 2024. Cele două majorări au fost însă suspendate.

Pentru copiii de peste doi ani, neaplicarea primei indexări a însemnat aproximativ 30 de lei mai puțin pe lună în 2025, adică aproape 364 de lei într-un an. În 2026, pierderea suplimentară a ajuns la aproximativ 48 de lei lunar, echivalentul a circa 581 de lei pe an. În total, pentru cei doi ani în care majorările au fost blocate, pierderea cumulată pentru un copil de peste doi ani a ajuns la aproximativ 945 de lei.

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