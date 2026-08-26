Fostul ministru PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, lansează un atac dur la adresa PNL, USR și AUR, după votul din Parlament asupra unui proiect de lege care prevedea acordarea unor salarii compensatorii pentru angajații CFR Marfă.

Potrivit lui Șerban, aproximativ 1.550 de salariați care nu și-ar mai fi primit salariile din luna mai riscă să rămână fără venituri în contextul insolvenței companiei.

”Monstruoasa cârdășie politică PNL-Bolojan – USR – Fritz nu dă doi bani pe viața oamenilor! 1550 de angajați ai CFR Marfă, care nu și-au mai luat salariile din luna mai, rămân pe drumuri și fără niciun venit, pentru că toți deputații PNL și USR prezenți la vot AU RESPINS astăzi proiectul PSD care prevedea soluția salariilor compensatorii, în contextul insolvenței CFR Marfă și a procedurilor de preluare a activității și personalului de către noua companie, Carpatica Feroviar”, a scris fostul ministru pe pagina sa de Facebook.

”Tabloul opțiunilor demască încă o data primitivismul de tip Bolojan ”

Ciprian Șerban a prezentat și distribuția voturilor, acuzând PNL și USR că au respins proiectul.

”Tabloul opțiunilor demască încă o data primitivismul de tip Bolojan extins la nivel politic, în care oamenii sunt doar niște cifre într-un tabel, dar și duplicitatea așa-zișilor suveraniști de la AUR, care pe gură se dau mari apărători ai oamenilor și vehemenți contestatari ai actualului guvern demis, dar, în fapt și-n momentele cheie, se manifestă ca un complice.

PSD, 82 de deputații prezenți, 82 de voturi PENTRU

PNL, 36 de deputați prezenți, 32 de voturi CONTRA

USR, 32 de deputați prezenți, 32 de voturi CONTRA

AUR, 45 de deputați prezenți, 45 de REFUZURI de exercitare a votului.

13 voturi au lipsit pentru ca alături de cele 82 ale TUTUROR deputaților PSD prezenți, și altor 34 ale unor parlamentari de la alte formațiuni politice mai mici ori neafiliați, să se realizeze majoritatea necesară adoptării.

Rușine PNL, rușine USR, rușine AUR!”, a mai scris fostul ministru pe rețeaua socială.