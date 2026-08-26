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Concluziile vizitei secrete a șefului CIA la Moscova. Ce a discutat John Ratcliffe cu oficialii ruși la Kremlin

Concluziile vizitei secrete a șefului CIA la Moscova. Ce a discutat John Ratcliffe cu oficialii ruși la Kremlin
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Vizita șefului CIA, John Ratcliffe, la Moscova de marți a venit pe fondul blocajului în negocierile de pace și al suspiciunilor Statelor Unite privind o nouă escaladare militară rusă în Europa. Deși agenda exactă a vizitei rămâne clasificată, speculațiile analiștilor și detaliile din culise oferite pe surse de publicațiile internaționale arată că Washingtonul a transmis un avertisment strategic privind escaladarea militară în războiul cu Ucraina și un avertisment privind intențiile lui Putin asupra țărilor din Europa de Est.

Aceasta a fost prima vizită cunoscută a unui director CIA la Moscova sub administrația președintelui Donald Trump și prima de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Ultimul șef al CIA care a vizitat Moscova a fost William Burns în noiembrie 2021, care a venit tot ca un avertisment critic înainte de declanșarea războiului.

Potrivit Wall Street Journal, serviciile secrete americane dețin date că Rusia ar pregăti un nou val de mobilizare militară și potențiale provocări agresive la adresa flancului estic al NATO, iar John Ratcliffe a avut astfel misiunea de a avertiza ferm Moscova împotriva acestor acțiuni. Pe agenda discuțiilor s-ar fi aflat și incidentele de securitate recente, inclusiv incursiunile dronelor rusești în statele europene, inclusiv cele de pe teritoriul României.

Mai mulți analiști sunt de părere că Ratcliffe s-ar fi întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru a-i transmite direct avertismentul Washingtonului privind intențiile cu privire la statele NATO. „Ar putea fi vorba despre a spune: «Știm ce vă gândiți să faceți și mai bine nu faceți asta»”, a spus Beth Sanner, fost director adjunct al serviciilor secrete naționale americane pentru integrarea misiunilor.

„Ar putea fi vorba și despre armistițiul cu Iranul și despre implicarea altcuiva în discuție”, a spus Beth Sanner, adăugând că Ratcliffe ar putea aborda și subiectul sprijinului Kremlinului pentru Iran în urma unei noi campanii de sancțiuni americane împotriva regimului.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, deși a precizat inițial că nu deține nicio informație despre această vizită, a precizat ulterior că aceasta a avut loc și a precizat că scopul ei a fost strict legat de „contactele dintre agențiile de securitate”. De asemenea, Kremlinul a negat categoric posibilitatea unei întrevederi directe între John Ratcliffe și Vladimir Putin, și a semnalat doar că discuțiile s-au purtat la nivelul omologilor din serviciile de informații externe.

În același timp, vizita a coincis și cu lansarea de către Statele Unite a strategiei „Operation Economic Outcast”, un plan masiv de izolare a Iranului. Deoarece Rusia este un partener comercial strategic al Teheranului, șeful CIA a pus în discuție și limitarea cooperării militare și economice dintre cele două state pe fondul tensiunilor actuale.

SUA au îndemnat Ucraina să nu atace Rusia în timpul vizitei delegației americane

Pentru a asigura protecția delegației americane conduse de șeful CIA, Washingtonul a notificat în avans Ucraina cu privire la această vizită. Prin urmare, SUA au cerut oficial Kievului să suspende orice atacuri cu drone sau rachete asupra Moscovei, Sankt Petersburgului și regiunilor din nordul Rusiei pe durata prezenței oficialului american în Rusia.

Pentru a asigura protecția delegației americane conduse de șeful CIA, Washingtonul a notificat în avans Ucraina cu privire la vizită. Încetarea atacurilor: SUA au cerut oficial Kievului să suspende orice atacuri cu drone sau rachete asupra Moscovei, Sankt Petersburgului și regiunilor adiacente.

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