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Haos pe aeroporturile din Italia: Zborurile care vor fi anulate din cauza grevei de mâine

Haos pe aeroporturile din Italia: Zborurile care vor fi anulate din cauza grevei de mâine
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Sunt vești proaste pentru cei care urmează să călătorească mâine în Italia. Călătorii se pot aștepta la haos în aeroporturile din toată țara.

Controlorii de trafic aerian urmează să intre în grevă în toată Italia mâine, timp de patru ore, ceea ce ar putea crea haos pe aeroporturi.

Greva se va desfășura între orele 13:00 și 17:00. Vor fi afectate aeroporturile din Roma, Napoli, Milano și Veneția.

Cu toate acestea, greva este națională, ceea ce înseamnă că ENAV – compania care administrează controlul traficului aerian italian – va putea opera în toate cele 33 de aeroporturi italiene.

Conform legislației italiene, zborurile de dimineață și seară sunt garantate să funcționeze ca de obicei.

Aceste zboruri sunt între orele 7:00 și 10:00 și între orele 18:00 și 21:00. Toate zborurile către insulele italiene rămân, de asemenea, garantate.

Așadar, dacă vă puteți reprograma zborul pe dimineața, atunci călătoria nu vă va fi anulată.

Dar pentru că se desfășoară o grevă este în afara controlului unei companii aeriene, din păcate nu veți primi nicio compensație, potrivit The Sun.

Însă compania aeriană are obligația de diligență, ceea ce înseamnă că trebuie să vă furnizeze mâncare și apă, precum și să vă facă rezervări la hotel dacă sunteți blocați peste noapte.

Zborurile care se așteaptă să fie afectate mâine includ un zbor Wizz Air de la Milano la Londra Luton la ora 12:30, un zbor easyJet de la Milano la Londra Gatwick la ora 14:00 și un zbor easyJet de la Roma la Londra Gatwick la ora 13:20.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborului lor cu compania aeriană și aeroportul înainte de a călători.

Va mai exista o altă grevă pe 16 octombrie, care va dura 24 de ore – dar de data aceasta echipajul de zbor easyJet va opera.

Sursa Foto: Hepta

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