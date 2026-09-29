Președintele francez Emmanuel Macron și Prima Doamnă, Brigitte Macron, au fost primiți, marți, cu onoruri militare de Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia ai Spaniei, în cadrul unei ceremonii fastuoase la Madrid. Evenimentul solemn s-a desfășurat în Plaza de la Armería, monumentala curte ceremonială situată între Palatul Regal și Catedrala Almudena, marcând debutul oficial al vizitei de stat.

Cu protocolul obișnuit pentru vizitele la cel mai înalt nivel, regele Felipe al VI-lea și regina Letizia Ortiz au întâmpinat cuplul prezidențial al Franței la coborârea din mașină, în Plaza de la Armería.

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După fastul acestor evenimente — cu fanfară, defilare, imnuri și chiar 21 de salve de tun —, va urma un prânz la Palatul La Zarzuela și, ulterior, o întâlnire bilaterală între cei doi șefi de stat, al cărei conținut nu a fost încă dezvăluit și care se va desfășura cu ușile închise.

Relația dintre Spania și Franța este în prezent strânsă și fluidă. De fapt, Franța este astăzi primul partener comercial al Spaniei la nivel mondial, scrie El Pais.

Cina de gală

În această seară va avea loc momentul culminant al oricărei vizite de stat care se respectă: cina de gală. Cuplul prezidențial francez va fi primit din nou la Palatul Regal de la Madrid, unde se va organiza un banchet — oferit de bucătarul-șef Joan Roca — în onoarea lui Macron. Se preconizează că vor participa aproximativ o sută de personalități. Acolo, Felipe al VI-lea și președintele francez vor ține un discurs înainte de a închina în cinstea relațiilor dintre cele două țări.

Miercuri, regele îl va însoți pe Macron la un forum economic menit să promoveze relațiile și schimburile dintre Franța și Spania, a doua și, respectiv, a patra putere din Uniunea Europeană. În plus, Macron va avea o întâlnire cu premierul Pedro Sánchez. După-amiază, la reședința ambasadorului francez, soții Macron vor fi gazdele ceremoniei de rămas-bun, adresată Regelui, care va marca încheierea acestei vizite de stat.

Aceasta este prima vizită oficială de stat a lui Emmanuel Macron în Spania în cei aproape zece ani de mandat. Însoțit de soția sa, Brigitte, liderul de la Élysée deschide prin acest turneu de două zile ultima etapă a președinției sale, care se va încheia odată cu alegerile din aprilie anul viitor.

Înainte de vizita actuală de stat din septembrie 2026, ultima deplasare oficială a președintelui francez Emmanuel Macron în Spania a avut loc în ianuarie 2023.

Cu acea ocazie, Macron s-a întâlnit la Barcelona cu premierul spaniol Pedro Sánchez pentru un summit bilateral de rang înalt, în cadrul căruia cei doi lideri au semnat un important tratat de prietenie și cooperare între Franța și Spania.

Pe lângă această vizită de lucru, Macron a mai călătorit în Spania și în iunie 2022, însă atunci scopul principal a fost participarea la Summitul NATO de la Madrid.

Diferența majoră este că deplasarea din 29-30 septembrie 2026 reprezintă prima sa vizită de stat în Spania (cel mai înalt grad al protocolului diplomatic) din cele două mandate ale sale. De altfel, este prima vizită de stat a unui președinte francez în regatul iberic din ultimii 17 ani (ultima fiind efectuată de Nicolas Sarkozy în 2009).